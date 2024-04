Das Karlsruher Europabad hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal die „Halbe-Million-Marke“ bei den Besucherzahlen geknackt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kamen 503.268 Gäste ins Flaggschiff der Bäderbetriebe.

Insgesamt lockten die zehn Karlsruher Hallen- und Freibäder 1,44 Millionen Badegäste im Jahr 2023 an, knapp drei Viertel davon besuchten die Hallenbäder. Die Besucherzahlen der Freibäder seien gegenüber dem Jahr davor um zirka 18 Prozent zurückgegangen – für die Bäderbetriebe eine Folge dreier regnerischer und kalter Augustwochen.

Im Gegenzug habe allerdings das Europabad den besucherstärksten August seiner Geschichte verzeichnet, was zur Rekordmarke von mehr als einer halben Million Badegästen geführt habe. Auch bei der Therme Vierordtbad stieg die Nachfrage den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent. Aus Sicht der Bäderbetriebe gab dafür eine im Juli 2022 eingeführte Hybridlösung den Ausschlag: So können Gäste in den Becken dort frei zwischen Baden mit oder ohne Bekleidung wählen. „Diese Lösung zieht deutlich jüngeres Publikum in die Therme Vierordtbad“, heißt es im Bericht zur aktuellen Bäderstatistik.

Rutschen, Sauna, Kassensytem

Wie die Stadt weiter ankündigt, sind im Europabad ein neuer Rutschenturm mit mehreren Rutschen und die Erweiterung der Saunaanlage geplant. Das Rheinstrandbad Rappenwört soll ab Herbst eine Photovoltaik-Anlage erhalten. Darüber hinaus sollen alle Freibäder zum Saisonstart ein neues Kassensystem bekommen, das in Europabad, Fächerbad und Therme Vierordtbad schon seit vergangenem September in Betrieb ist. Es soll einen schnelleren Zugang mit bestimmten Eintrittskarten ermöglichen. Die Stadtteil-Hallenbäder sollen nach deren Sommerpause folgen.

Eine große Herausforderung sehen die Bäderbetriebe weiterhin im Personalmangel. Sie weisen darauf hin, dass der Job für Jung und Alt sowie für Quereinsteiger geeignet sei. Vom Personalstand seien die Öffnungszeiten der Karlsruher Freibäder abhängig. Das Turmbergbad öffne am 9. Mai, die Entscheidung über alle weiteren Termine soll Ende April fallen.