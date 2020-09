Der Eurodistrikt Pamina weist darauf hin, dass auch weiterhin europäische Fördermittel für grenzüberschreitende Kleinprojekte zur Verfügung stehen. Wie sein Präsident Rémi Bertrand betonte, könnten „erheblich höhere Förderungen vergeben werden als üblich.“ Aktuell bedeutet dies einen Zuschuss von bis zu 40.000 Euro pro Projekt. Grundlage ist das INTERREG-Programm am Oberrhein, das zivilgesellschaftliche Vorhaben mit 60 Prozent der förderfähigen Ausgaben unterstützen soll. Die Projekte könnten aus verschiedenen Themenbereichen kommen. Allerdings läuft die Frist für die Beantragung Ende dieses Jahres aus. Die Fördermaßnahme ist bereits 2017 angelaufen. Seitdem sind insgesamt 1,3 Millionen Euro EU-Mittel an über 50 zivilgesellschaftliche Projekte und Aktionen im Pamina-Raum vergeben worden. So beispielsweise ein gemeinsames Veranstaltungsprogramm der Gemeinden Leimersheim und Seltz und die Ausbildung ehrenamtlicher Guides des Pamina-Rheinparks. Wie der beim Eurodistrikt für das Programm zuständige Referent Frédéric Siebenhaar erklärte, stehen derzeit noch mehr als 100.000 europäischer Finanzmittel zur Verfügung. Der Eurodistrikt möchte gerne vermeiden, dass die Zuschüsse ungenutzt verfallen. Er sei daher gerne bereit, bei der Suche nach einem Projektpartner im Nachbarland behilflich zu sein. Antragsformulare sowie weitere Informationen unter www.eurodistrict-pamina.eu.