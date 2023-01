Was ist alles los in der Pamina-Region, welche Angebote gibt es aktuell? Darüber haben sich Besucher aus der Pfalz, Baden und dem Elsass am Wochenende beim „Tag der offenen Tür“ ein Bild gemacht.

Erfreut, dass das alte Zollhaus wieder mit Leben erfüllt ist, war der Geschäftsführer des Eurodistricts Pamina, Patrice Harster. „Es gibt ja aktuell gleich zwei Jubiläen zu feiern. Einmal 60 Jahre Elysee-Vertrag, der das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich ein neues Fundament gab. Man denke nur an die symbolträchtige Szene in Verdun zwischen Mitterand und Kohl. Außerdem feiert der Eurodistrict Pamina seinen 20. Geburtstag“, berichtet der 63-Jährige. Und nun sei es umso schöner, nach der pandemiebedingten Pause wieder Präsenz und Transparenz zu zeigen.

Auch 2023 geht Harster und seinen Mitarbeitern die Arbeit nicht aus. Speziell die Ertüchtigung der Schiene steht auf der Agenda und hierbei die Verbindung Rastatt-Haguenau. Aktuell gebe es Untersuchungen über eine eigene Brücke für Radfahrer bei der alten Brücke Wintersdorf. Auch die grenzüberschreitende medizinische Versorgung treibt den Mann aus Straßburg um. „Ein deutsch-französisches Ärztehaus bei Wissembourg in Grenznähe wäre ein Meilenstein. Wir sind in Gesprächen mit den Krankenkassen. Aber es gibt noch einiges zu tun“, sagt er. Vor dem alten Zollhaus gibt es derweil gelebte deutsch-französische Zusammenarbeit im Hilfswesen zu betrachten. Yves Francois, Vorsitzender der Protection civile des Départments Bas-Rhin (vergleichbar mit dem Technischen Hilfswerk), rückt ein und präsentiert mit seinem Team einen Gerätekraftwagen. „Wir möchten unsere Leistungsfähigkeit demonstrieren. Es gibt eine enge Kooperation mit den Kollegen über der Grenze“, sagt Francois.

Auch die Floriansjünger aus der Südpfalz sind eingetroffen. Die Feuerwehr Wörth mit einem Fahrzeug mit Messtechnik für Abc-Gefahrengut, die Wehr Bad Bergzabern mit einem Tanklöschfahrzeug 3000 und die Brigade Neuburg der Verbandsgemeinde Hagenbach mit einem MZF Rollcontainer. „Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Wir unterstützen immer wieder unsere Kollegen in Wissembourg und umgekehrt“, berichtet Martin Reither, Gruppenführer der Brandbekämpfer Bad Bergzabern. Drinnen im Alten Zollhaus ist mittlerweile richtig voll geworden. Frauke Vos-Firnkes, Leiterin des Tourismusbüros Germersheim, informiert über das Festungserbe im PAMINA-Raum.

Unter anderem über die Anlage in Germersheim, die Zitadelle Bitche oder die erst kürzlich zu dem Netzwerk gestoßene Burg aus Fleckenstein bei Lembach. Dominique Fritsch aus Molsheim präsentiert wiederum ein Sprach-Projekt für Kinder. Mit der Zeitschrift „Baguette & Marmelade“ hat sie mit Mitstreitern eine Kinderzeitschrift entwickelt, die auf Deutsch und Französisch erscheint. Comics, Rätsel, Basteltipps, kleine Kochrezepte sollen den Spracherwerb spielerisch unterstützen. „Wir möchten bilingual sowohl auf lehrreiche als auch auf witzige Art helfen, die jeweilige Sprache des Nachbarn zu lernen“, berichtet die Elsässerin. Immer wieder werden Redewendungen illustriert. Ein Bär schlummert neben einem Löwen. Der Grund: Während es in Deutschland heißt: „Ich habe einen Bärenhunger“, spricht man in Frankreich von „Löwenhunger“. Die Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern ist vor Ort und informiert über das grenzüberschreitende Projekt „Kurorte im Pamina-Raum“. In der Infobest-Zentrale gibt es Infos für Grenzgänger.

Auch der elsässische Fußballverband und die von der anderen Rheinseite sind mit einem Stand vertreten, der die Kooperation im deutsch-französischen Schiedsrichterwesen vorstellt. Zudem kann man bei einem Quiz sein Fachwissen testen, während in der Sporthalle hinter dem alten Zollhaus Jungen und Mädchen beim Futsal-Turnier den Gewinner ausspielen. Ob deutsch-französisches Jugendwerk, Pamina-Seniorennetzwerk, Pamina-Rheinpark oder Naturzentrum Munchhausen im Sauer-Delta – nach zwei Jahren Pause ist der Informationshunger beträchtlich