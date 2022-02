„Containern“, also die Entnahme von weggeworfenen Lebensmitteln aus Supermarkt-Mülleimern, steht in der Debatte. Denn in Deutschland ist das verboten. Eine Gruppe von Aktivistinnen hat darauf und auf den gesellschaftlichen Umgang mit Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht. Allerdings war nach einer halben Stunde schon Schluss mit der Aktion.

Aktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ haben bei der Aktion „Essen retten – Leben retten“ Lebensmittel verschenkt, die sie zuvor den Mülltonnen von Supermärkten entnommen hatten. Ein halbes Dutzend Frauen - von der Teenagerin bis zur Mittfünfzigerin - hatte während der Aktion zahlreiche Lebensmittel verteilt. Zudem standen auf Pappplakate Losungen wie „gerettete Lebensmittel zu verschenken“. Konserven, Getränke und vor allem Frischwaren wie Schnittblumen, Brot sowie Obst und Gemüse waren darunter. Eben jene Frischwaren seien auch „containert“, also aus Müllbehältern geholt, sagte eine junge Aktivistin. Die anderen Dinge wiederum seien von den Betreibern eines Cafés gespendet worden, das zufällig in diesen Tagen seine Türen geschlossen habe.

Forderung: „Essen-Retten-Gesetz“

Sibylle Eimermann-Gentil ist mit ihren 55 Jahren die älteste Teilnehmerin der Gruppe. Sie bezeichnet sich als „Bürgerin und Oma zweier Enkel“. Immer noch sei „es strafbewehrt, sich noch genießbares Essen zu nehmen. Aber es ist nicht strafbar, unter Einsatz von Pestiziden, Treibhausgasen, Gülleproblemen oder Artenverlust von der Lebensmittelproduktion zu profitieren.“ Wie ihre Mitstreiter kämpfe sie für ein „Essen-Retten-Gesetz“, wie es unsere französischen Nachbarn bereits eingeführt haben. Natürlich täte es ihr auch leid, die Menschen mit Aktionen wie Straßenblockaden zu stören: „Aber man muss eben auf den Grund schauen, warum wir dies für nötig halten.“

Auch die 19 Jahre alte Abiturientin Cosima ist dieser Meinung, denn „es gehört viel Verzweiflung dazu, sich auf eine Autobahn zu setzen.“ Und es gehe bei allem nicht um Einzelinteressen, sondern um einen ganzen Planeten. Eine junge Frau kommt während der Aktion vorbei, guckt kurz und nimmt sich eine Packung Tee sowie eine Paprika. Sie heißt Jule, ist Studentin an der Kunstakademie und als solche „bekanntermaßen eine der Ärmsten der Armen“, lacht sie.

Dann wird sie ernst. „Es ist ein Wahnsinn, was alles in die Tonne gekloppt werde“, sagt sie. Als Schülerin habe sie in einem Bioladen gejobbt und miterleben müssen, wie Lebensmittel weggeworfen werden mussten.

Dann stehen plötzlich vier Polizisten da. Die Ansprache ist freundlich, aber unmissverständlich. „Sie wissen, dass Straftatbestände wie Diebstahl und Hausfriedensbruch im Raum stehen“, sagt ein junger Beamter. Und dass sich das mit dem Status einer Versammlung beiße: „Daher werden wir sie auflösen müssen.“ Da sich eine verantwortliche Person nicht auf Anhieb bestimmen lässt und die Aktion noch nicht einmal angemeldet ist, ist die Sache dann endgültig gelaufen und die Personalien werden aufgenommen. Für den Grundgedanken der Frauen, Lebensmittel nicht zu verschwenden und wegzuwerfen, zeigen die Beamten zunächst Verständnis und wählen erst dann die robustere Ansprache, als die Räumung so zäh vonstatten zu gehen beginnt, wie eine Auswechslung der führenden Mannschaft kurz vor dem Ende eines Finales der Fußball-Weltmeisterschaft.

Weitere Aktionen gegen Verschwendung geplant

Schließlich wolle man die Sachen ja jetzt nicht doch in den Abfall werfen und dazu noch alle Verantwortlichen auf das vis à vis am Platz liegende Revier mitnehmen, sagt ein Beamter genervt. Erst jetzt kommt der erlösende Zug in die Angelegenheit. Immerhin, vieles ist nicht übrig geblieben. „Es ist wie es ist“, sagt Sibylle Eimermann-Gentil, „es kam ja nicht unerwartet. Und das ist ja schließlich genau der Grund, weshalb wir eine Gesetzesveränderung haben wollen.“ Auch Cosima Sernau ist zufrieden. Denn schließlich lohnt es sich immer, „wenn man Menschen erreicht. Das Interesse war groß und wir werden die Aktion bestimmt wiederholen.“

Das Aktivistenbündnis „Der Aufstand der letzten Generation“ hat sich zum Ziel gesetzt, von den Regierungen in Deutschland und Österreich mittels Aktionen zivilen Ungehorsams Maßnahmen gegen die Klimakrise zu erzwingen. Ein Themenschwerpunkt richtet sich gegen Formen der Produktion von Lebensmitteln sowie deren Verschwendung. Aufmerksamkeit erreichten sie zuletzt im Besonderen durch Selbstanzeigen von Aktivisten, die weggeworfene Lebensmittel aus Müllbehältern geholt („Containern“) haben, aber auch mit der Blockade von Autobahnen. Hierbei hatten sich Aktivisten auch mit Klebern auf dem Asphalt festgeleimt, um die Räumung der Straße zu erschweren.

Info

www.letztegeneration.de, @letztegeneration (Instagram) und letztegeneration (Facebook)