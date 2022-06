Ob zum Weltlachtag oder beim Lach-Yoga im Durlacher Schlossgarten: Es wird offenbar gerne und viel gelacht in der Fächerstadt. Wer bei dieser lustigen Truppe der Lachyoginis vorbeischaut, kann etwas erzählen.

Seit zehn Jahren organisieren die Lachyoginis Helga Werling, Heike Spaeth, Harald Reichle und Thorsten Gnida-Cink die lokalen Aktionen zum Weltlachtag. So war es auch dieses Mal, als sich Anfang Mai rund 40 Neugierige vor der Europahalle trafen und dann zum gemeinsamen Lachen in die Günther-Klotz-Anlage zogen. Das Motto war in Anbetracht des Krieges in der Ukraine groß gewählt und galt dem Frieden in der Welt.

Das 1995 von einem indischen Arzt entwickelte Lachyoga folgt hierbei der Devise „Lachen ohne Grund“ und verbindet die Bewegung des Yoga mit Atemtechnik und dem schlichten „Jux und Dollerei“, wie es die Lachyoga-Leiterin Helga Werling vom Lachclub Durlach formuliert. Auch die Karlsruherin Christine Geesing war zum Weltlachtag hierhergekommen. Sie verspricht sich „Kunst und Spektakel“, fühlt sich aber rasch enttäuscht. Während die Menschen ihr Lachen „rund um die Welt und durch Krisengebiete“ schicken, sitzt sie am Rand und spottet: „Das ist ja echt eine super Performance, so etwas habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen“. Wenn die Truppe politisch aktiv wäre, wäre sie ihr ja sympathisch. „Aber so ist das reine Selbstoptimierung“, hakt sie die Sache für sich ab.

Nur ein Mann lacht mit

Einige Wochen später in Durlach. Ein früher Samstagvormittag, die Sonne strahlt. Es wird ein heißer Tag werden. Als Treffpunkt wurde schlicht „eine Kastanienallee im Schlossgarten“ angegeben, die hier in keinem Stadtplan verzeichnet ist. Eine mit ihrem Hund vorbeikommende Frau kann allerdings sofort helfen. „Natürlich kenne ich die, die sind alle sehr nett“, sagt sie freundlich und weist den Weg. Schon bald radelt Werling an und grüßt – natürlich - mit einem fröhlichen Lachen. Heute ist die Gruppe natürlich überschaubarer und intimer als zum Weltlachtag. Dabei ist auch die 74 Jahre alte Inge aus Durlach. Sie hatte vor Jahren einen Schlaganfall und ist dazu noch mit weiteren Beschwernissen wie Osteoporose geplagt. Seit zehn Jahren gibt es Werlings Durlacher Lachclub und ist Inge seit neun Jahren dabei: Wegen der Mimik, mein Gesicht ist halbseitig gelähmt und dazu hängt mein linker Arm. Die Übungen und Bewegungen helfen mir, dazu ist es hier eine sehr nette Truppe.“

Dass das Lachyoga für Inge hilfreich ist, wundert Helga Werling nicht. Als Heilpädagogin weiß sie um die Wirkungen auf chronisch kranke Menschen, gerade auch im psychischen Bereich. Nicht ungewöhnlich sei zudem, dass das Lachen „das Gedankenkarussell“ mancher Menschen derart anschiebe, dass sie zu weinen beginnen. „Weinen und Lachen hängen eng beieinander. Dann löst sich der Knoten und sie kommen ins Lachen“, sagt sie. Langsam trudeln weitere Teilnehmer ein. Alle sind Frauen, ehe mit Hans endlich doch noch ein Mann kommt. Er ist momentan der einzige in der Gruppe, die bei gutem Wetter schon mal auf 15 Leute anwachsen kann und in der die Leute nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern sogar aus Leopoldshafen oder Weingarten kommen können.

Keine Hippies

Das Lach-Yoga folgt dann einem bestimmten Muster, das einer Erzählung gleicht. Heute gehe es ins Schwimmbad, kündigt Werling an. Werling heiter: „Ich habe mir gedacht, bei diesem Wetter gehen wir schwimmen!“ Simuliert werden Dinge wie das Umziehen, Schwimmen oder Einölen. Dazwischen werden immer wieder Atemübungen eingestreut und immer wieder lachen sich die Teilnehmer an. Rasch herrscht eine gelöste, befreite Atmosphäre. Was anfangs noch ein wenig erzwungen wirkt, weicht schon bald einer ansteckenden Natürlichkeit. In der Ecke von Hippies, denen man in ihrer aufdringlichen Freundlichkeit nicht trauen könne, sieht Helga Werling sich und die Teilnehmer absolut nicht. „Ach je, die Hippies. So unorganisiert und offen sind wir hoffentlich nicht. Und ganz ehrlich, diese Pseudo-Freundlichkeit kenne ich auch und hat für mich immer ein Geschmäckle“, sieht sie ihren Lachclub absolut positiv positioniert. Als weitaus größeren Grund, dass Menschen ihnen gegenüber skeptisch sein könnten, sieht sie das Schambesetzte öffentlichen Lachens. Dann wird weiter gelacht. Und auch wenn niemand der vorbeikommenden Passanten sich der Gruppe anschließt, wird doch ehrlich zurückgelächelt. Wie gesagt, es ist ein strahlender Tag und die Sonne lacht. Natürlich.

Info

www.lachclub-durlach.de