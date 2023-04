Zugausfälle auf AVG-Linien S31 und S32 ab Freitag, 7. April.

Im Bereich der Werner-von-Siemens-Straße in Bruchsal sind von Freitag, 7. April, (ab 21 Uhr) bis Mittwoch, 12. April, (bis 16 Uhr) Brückenarbeiten. Aus diesem Grund müssen im genannten Zeitraum alle Züge der AVG-Linien S31 und S32 zwischen den Haltestellen Ubstadt Ort und Bruchsal entfallen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird zwischen Ubstadt Ort und Bruchsal eingerichtet. Um den Anschluss an die Busverbindungen zu ermöglichen, verkehren die AVG-Stadtbahnen mit geänderten Fahrzeiten.

Änderungen gibt es daher auch beim Freizeitexpress „Albtäler“ an den Ostertagen. Der Freizeitexpress „Albtäler“ verkehrt an den Ostertagen ab Bruchsal. Für die Anfahrt aus Menzingen/Odenheim muss der Bus-Ersatzverkehr zwischen Ubstadt Ort und Bruchsal genutzt werden. Der Freizeitexpress „Albtäler“ ist ein Ausflugszug, der ganzjährig an allen Sonn- und Feiertagen vom Kraichgau über Karlsruhe nach Ettlingen ins Albtal und wieder zurück fährt.