Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer Großübung am Samstagvormittag begegnen die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei erstmals dem Ernstfall in der U-Bahnhaltestelle Marktplatz. Es war der letzte Test vor der für den 11. Dezember geplanten Streckeneröffnung. Die Bilanz fällt zwar positiv aus, aber noch gibt es Verbesserungsbedarf.

Gut, dass es noch so früh ist. Die Geschäft in der Innenstadt werden erst in wenigen Minuten öffnen, sodass die Straßen rund um den Marktplatz noch nicht sehr belebt