Am Sonntag, 19. Juni, findet in ganz Baden-Württemberg der Schlosserlebnistag statt. Schloss und Schlossgarten Schwetzingen sind mit dabei. Von 10.30 Uhr bis 17 Uhr werden die Gäste stündlich auf eine Reise ins „18. Jahrhundert“ eingeladen. Wer mehr wissen will, wählt die Führung über das „18. und 19. Jahrhundert“ um 12, 14 oder 16 Uhr. Über das „Leben bei Hofe“ berichtet eine Sonderführung um 12.15 Uhr. Der Rundgang mit einem Herrn oder einer Dame vom kurpfälzischen Hof lässt den Alltag sowie die Sorgen und Nöte der Schlossbewohner lebendig werden. „Die Bauleidenschaft der Wittelsbacher“ wird um 14.30 Uhr in einer besonderen Führung beleuchtet. Um 15 Uhr heißt es „Es grünt so grün“. Der Rundgang zeigt die besonderen Sehenswürdigkeiten des Schlossgartens. Mit dabei sind etwa barocke Lusthäuschen, kunstvolle Statuen oder auch exotische Pflanzen. Noch bis zum 10. Oktober ist die Ausstellung „Chapungu – Stories in Stone“ in einem Teil des Schlossgartens zu sehen. Die 50 großformatigen Shona-Skulpturen, die von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern aus Simbabwe geschaffen worden sind, treten in einen einzigartigen Dialog mit dem barocken Ensemble.

Ebenfalls Teil des Schlosserlebnistags ist die Ausstellung des Kunstvereins zum 50. Jubiläum in der Orangerie. Im Schlossgarten wartet ein Konzert-Parcours auf die Gäste: Besucher erleben bei ihrem Spaziergang durch die Anlage an unterschiedlichen Orten Einzelkonzerte, Kammermusik und Performances.

Info

Für die Führungen ist jeweils eine telefonische Anmeldung unter 06202 81472 erforderlich.