In das KZ Kislau nördlich von Bruchsal kamen Anfang März 1933 politische Gegner in so genannte „Schutzhaft“. Was sie durchmachen mussten, ist nun am historischen Lernort festgehalten.

Es ist 90 Jahre her, dass die Nationalsozialisten die Macht ergriffen und binnen weniger Wochen die demokratisch verfasste Weimarer Republik zu einer Diktatur umwandelten: zeitgleich begann auch der Terror gegen Menschen, die sich den Nazis nicht unterordnen wollten. Daran erinnert eine Ausstellung in Karlsruhe. „Auftakt des Terrors“ nennt sich die Schau, in der es um die ersten Konzentrationslager im Südwesten geht. Die ehemalige Schlossanlage Kislau, ein Ortsteil von Bad Schönborn nördlich von Bruchsal wurde binnen weniger Wochen in ein Konzentrationslager umgewandelt. Schon Anfang März 1933 kamen politische Gegner in so genannte „Schutzhaft“, wie etwa der badische Staatsminister Adam Remmele. Ab 1934 war das KZ Kislau das einzige Lager im damaligen Baden und seit 1935 über mehrere Jahre hinweg das einzige im gesamten Südwesten.

Ausstellung an zehn Orten

Die Ausstellung in Karlsruhe begann zeitgleich an zehn weiteren Standorten in Deutschland, an den jeweiligen Orten früher Konzentrationslager. An zehn Stelltafeln erzählt die Schau knapp und eindringlich von oft vergessenen Geschichten der frühen Konzentrationslager. In Kislau etwa waren die Inhaftierten in einem Nebengebäude des Schlosses in eng belegten Zimmern untergebracht. Es gab regelmäßig Misshandlungen und auch Tötungen von Häftlingen: diese waren in der Frühzeit des NS-Regimes vor allem Kommunisten, Sozialdemokraten oder Gewerkschafter. Am Standort Kislau bemüht sich die Initiative „Lernort Kislau“ seit einigen Jahren um die Schaffung eines Vermittlungsortes – direkt angrenzend an den heute als Vollzugsanstalt genutzten Schlossbau.