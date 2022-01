Auch der Baden-Airpark bekam im vergangenen Jahr die Auswirkungen der Pandemie erneut zu spüren - wenn auch nicht mehr so extrem wie im Jahr 2020.

So teilt das Unternehmen mit, dass das Passagieraufkommen am Flughafen in 2021 im Vergleich zu 2020 um 54,2 Prozent auf 618.687 Fluggäste gestiegen ist. Die Flugbewegungen stiegen um 21,2 Prozent auf 36.894 Flüge. Und auch die Frachtraten am Baden-Airpark stiegen erneut (2.013 Tonnen).

Freudig zeigen sich die Flughafen-Betreiber darüber, dass für den Sommer 2022 neue Verbindungen ankündigt sind: Zu den zusätzlichen Flugzielen gehören dann unter anderem Gran Canaria, Hurghada, Agadir, Lissabon, Stockholm Valencia und und Rhodos.

Vor 25 Jahren ging der erste Flug nach Mallorca

Somit können aus dem Badischen insgesamt 37 Destinationen in 20 Ländern angeflogen werden. Und der Flughafen feiert ein Jubiläum: Vor 25 Jahren flog die erste Maschine von hier nach Palma de Mallorca. „Zwar sind auch wir trotz anhaltenden Flugstreichungen im Januar noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau, jedoch aufgrund unseres breiten Streckenangebots und der beiden wesentlichen Standbeine, dem Linien- und Touristik-Verkehr gut unterwegs“, so Geschäftsführer Uwe Kotzan. Er spricht von einer „Erholung am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden.“.

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zählte 2019 mehr als 1,3 Millionen Passagiere bei über 36.000 Flugbewegungen. Er hat zudem einer Doppelfunktion als Airport und Gewerbe-/Technologiestandort. Insgesamt gibt es über 3000 Beschäftigte am Baden-Airpark.