Auch Karlsruhe hatte sich zum Ziel gesetzt, über den Winter hinweg 20 Prozent weniger Wärmeenergie und Strom zu verbrauchen, schon Ende Dezember sei die Hälfte dieses Ziels erreicht worden, schreibt die Stadt.

Was da ziemlich verklausuliert verkündet wird, heißt übersetzt, dass von Oktober bis Dezember die 20 Prozent-Reduzierung geschafft wurde, die Bilanz der ersten drei Monate im neuen Jahr – und damit der gesamten Heizperiode - kann aber natürlich erst im April gezogen werden. Nun mag man einwenden, der Winter sei sehr mild gewesen, doch tatsächlich war es in den Amtsstuben mit 19 Grad kühler als früher und auch das Wasser in den Hallenbädern wurde nicht mehr ganz so stark aufgeheizt. Ohne Effekt waren die Bemühungen also nicht.

Belebung erwünscht

Der Marktplatz der Fächerstadt hat – theoretisch – gewonnen, seit die Stadt- und Straßenbahnen unterirdisch fahren und keine Gleise mehr das Bild stören. Doch tatsächlich ist es ziemlich oft auf dem zentralen Platz der Stadt ziemlich trist. Zumindest im Moment, so ganz ohne Weihnachtsmarkt, Blumenkübel und Außengastronomie. Entsprechend trist verlief auch das Stellen des Narrenbaums am Samstag vergangener Woche, ein Häufchen Narren inmitten des Nichts, könnte man fast schon sagen. Doch die Zeiten werden sich ändern. Das Besitos am Marktplatz wird an diesem Wochenende sein Pforten schließen und schon bald soll „Wilma Wunder“ ins Weinbrennerhaus neben der evangelischen Stadtkirche einziehen. Statt nur abends ab 17 Uhr wird es künftig dort ein gastronomisches Rundum-Angebot geben, vom Frühstück über das Mittagessen hin zu Kuchen und Torten und einer Abendverköstigung. Ähnliches schwebt der Stadt auch für das andere Eck vom Marktplatz vor, dort wo früher im Gebäude des Technischen Rathauses das Café Böckeler mit leckerem Kuchen die Kundschaft verwöhnte. Doch erst muss umgebaut werden, im Weinbrennerhaus ebenso wie im Technischen Rathaus.

Grenzziehung

Die westliche Kaiserstraße ist inzwischen Sanierungsgebiet und das bedeutet für Hausbesitzer, dass sie mit ihren Gebäuden künftig nicht mehr einfach machen können, was sie wollen. Die Stadt wird mit im Boot sitzen und ein Auge drauf haben, dass die Entwicklung in die gewünschte Richtung läuft. Und das ist schon beachtlich, bei was allem sich die Stadt künftig einmischen darf. Beim Verkauf wird geprüft, ob überhöhte Summen fließen und die Stadt hat sich auch ein beschränktes Vorkaufsrecht ausbedungen. Selbst Miet- und Pachtverträge müssen durch den bürokratischen Dschungel und sich eine Grundschuld eintragen zu lassen, wird auch nicht mehr so einfach gehen. Als Bonbon gibt es auf der anderen Seite aber auch städtische Zuschüsse von bis zu 60.000 Euro, wenn saniert oder erneuert werden muss. Als das Projekt vorgestellt wurde, murmelte wohl einer der Hausbesitzer trotzdem etwas von „Enteignung“. Ganz so schlimm wird es aber natürlich nicht kommen.