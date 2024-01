Jeder vierte Liter Benzin in der Republik stammt aus der Mineralölraffinerie Oberrhein (Miro) in Karlsruhe, der nach eigenen Aussagen größten Raffinerie Deutschlands. Aber auch bei der Entwicklung des Energieträgers Wasserstoff will die Miro eine „wichtige Rolle spielen“. Das betonte Geschäftsführer Andreas Krobjilowski beim Neujahrsempfang am Freitag.

Trotz einiger Probleme war die Mineralölraffinerie Oberrhein (Miro) in Karlsruhe auch 2023 ein verlässlicher Lieferant von Erdölprodukten und Heizwärme. Das betonte der Geschäftsführer der GmbH, Andreas Krobjilowski beim traditionellen Neujahrsempfang des Unternehmens am Freitag. Demnach stammt jeder vierte Liter Benzin in Deutschland aus den Anlagen der Miro, die sich selbst als größte Raffinerie Deutschlands bezeichnet. Zudem würden rund 60 Prozent des Gesamtbedarfs im Karlsruher Fernwärmenetz über Prozesswärme aus dem Werk abgedeckt. 2023 stellte der Energielieferant rund 13,5 Millionen Tonnen Mineralölprodukte her und verteilte diese im Südwesten Deutschlands.

Insgesamt, so Miro-Chef Andreas Krobjilowski, liege der Energie-Output der Raffinerie bei rund 130 Terawattstunden pro Jahr. Das sei eine Energiemenge, mit der sich rein statistisch gesehen 45 Prozent des Energiebedarfs von ganz Baden-Württemberg abdecken ließe. Die kommenden Jahre stünden aber im Zeichen des Wandels hin zu nachhaltigeren Produkten. Die Miro wolle dabei eine zentrale Rolle spielen. Auch künftig werde die Mobilität, die Krobjilowski als „Privileg und unverzichtbaren Teil unseres täglichen Lebens“ bezeichnete, auf petrochemische Produkte angewiesen sein.

Wandel bei Gesellschaftern

Dies bestätigte auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der als Hauptredner über die künftigen Entwicklungen hin zu einer klimaneutraleren Mobilität referierte. E-Fuels, wie sie auch die Miro herstellt, würden, so Hermann, im Kampf gegen den Klimawandel immer wichtiger. Allerdings nicht im Pkw-Verkehr, wo Elektromobilität klar die Nase vorn habe, sondern insbesondere im Flugverkehr. Mangels politischer Rahmenbedingungen fehle aber der entscheidende Schritt hin zur industriellen Produktion. Bei den Mineralölprodukten sank der Verbrauch im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent, Rohbenzinlieferungen an die chemische Industrie gingen sogar um fast 17 Prozent zurück.

Bei den Gesellschaftern stehen der Miro massive Veränderungen ins Haus, richtete Krobjilowski den Fokus auf die Zukunft. Der US-Konzern Exxon-Mobil, der 25 Prozent der Miro-Anteile hält, will diese an die Alcmene-Gruppe in Wien verkaufen, eine Tochtergesellschaft der Logistik- und Investmentgruppe Liwathon mit Hauptsitz in Estland. Auch der Shell-Konzern suche seit längerer Zeit einen Abnehmer für seine 32,25-prozentige Miro-Beteiligung und die mit 24 Prozent beteiligte Rosneft Deutschland, Tochter des gleichnamigen russischen Mineralölkonzerns, stehe seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine unter Treuhandverwaltung des Bundes.

Zukunft ist Wasserstoff

Klar sei, dass Wasserstoff als Energieträger an Bedeutung gewinnen werde. Die Miro mit ihren aktuell 1100 Beschäftigten, viele davon aus der Südpfalz, wolle bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle spielen. Die Mitarbeiterzahlen sollen laut Krobjilowski steigen, denn ab 2025 sollen Miro-Mitarbeiter wieder selbst die Eisenbahn-Kesselwagen be- und entladen. 55 neue Arbeitsplätze würden insgesamt geschaffen.

Deutlich intensivieren will das Unternehmen in den Bereich Ausbildung. Im September sei mit 23 neuen Auszubildenden und drei jungen Menschen für ein duales Studium das bisher stärkste Lehrjahr gestartet. Dem Fachkräftemangel soll so entgegengewirkt werden.