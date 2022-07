Das Geothermie-Kraftwerk in Nordbaden wird voraussichtlich 2024 ans Netz gehen. Das Bohrloch nahe der Kreuzung B35/36 hat Mitte Juli die 2000 Meter-Tiefenmarke überschritten, bis etwa 3600 Meter will man kommen.

Das Prinzip der Energiegewinnung mit Geothermie ist schnell erklärt: Die erreichten Schichten liefern heißen Wasserdampf, der an der Oberfläche eine Turbine zur Stromgewinnung antreibt und Fernwärme erzeugen kann. Über ein anderes Bohrloch wird in einer unterirdischen Entfernung von 1000 bis 1500 Meter das abgekühlte Wasser zurückgeleitet. Dass die Hitze irgendwann mal nachlässt, gilt als so gut wie ausgeschlossen und wird auch von den Gegnern der Technik nicht bezweifelt. Seriös geschätzt, können etwa 20.000 Haushalte mit der Energie aus einem Geothermie-Kraftwerk versorgt werden.

Mehrere Millionen Euro Investitionen

Hinter dem Projekt in Graben-Neudorf steht die „Deutsche ErdWärme GmbH“, die von einem Investmentfond aus dem dänischen Kopenhagen finanziert wird. Fünf Jahre dauert es von den ersten Planung bis zum Inbetriebnahme. „Ein Geothermie-Kraftwerk zu bauen kostet einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag“, berichtet Herbert Pohl, Geschäftsführer von der „Deutsche ErdWärme GmbH“. Die hat ihren Sitz offiziell im kleinen bayerischen Grünwald, führt aber auch ein Büro in Karlsruhe. Denn der Oberrheingraben gilt als prädestiniert für Geothermie.

Die „Deutsche Erdwärme“ hat Großes vor in der Region. Neben Graben-Neudorf plant sie weitere Kraftwerke in den nah gelegenen Waghäusel und Dettenheim. Im Unterschied zu den Kraftwerken auf der pfälzischen Seite will man auf die Bohrung bis zum tiefgelegenen Grundgebirge verzichten, um Probleme zu vermeiden. Denn die gab es mit kleineren Erdbeben in der Nähe der Kraftwerke Landau und Insheim, wie die RHEINPFALZ ausführlich berichtete. Man bohrt auf der badischen Seite nur bis in den poröse Buntsandstein. Den konnte man beim Tag der offenen Tür in Graben-Neudorf Ende Juni besichtigen und anfassen, es ist eine grau-blaue, bröcklige Masse.

Das Grundgebirge gilt als sehr hart, daher die Erdbeben. „Wir verzichten lieber auf ein paar Grad Wärme und bohren nicht so tief“, sagt Pohl. Inzwischen müsse er für seine Projekte nicht mehr werben, Städte und Gemeinden kämen auf ihn zu.

Gleichwohl finden die Geothermie-Projekte nicht unter allen Bürgern in der Region Zustimmung. Auf den einschlägigen Facebook-Seiten wird dann schon mal geätzt, dass es kein Thermalwasser sei, was da an die Oberfläche kommen, sondern eine „Giftbrühe“.

Kritik kommt von der Bürgerinitiative

Angela Göttsche von der „Bürgerinitiative Tiefengeothermine Graben-Neudorf/Waghäusel“ bleibt da sachlicher: „Unsere größte Befürchtung ist, dass durch Erdbeben unsere Lebens- und Wohnqualität verloren geht, auch die Schadensregulierung im Unglücksfall sehen wir absolut als nicht ausreichend an“, so die Sprecherin. Die Bürgerinitiative hat ein Kernteam von 10 Leuten, dazu kommen 25 weitere Aktivisten, die keine Geothermie-Kraftwerke in ihrer Umgebung haben wollen. „Wir versuchen die Dinge zu hinterfragen, gehen in die Gemeinderatssitzungen und machen Info-Stände auf den Marktplätzen, das Interesse ist da“, ergänzt sie.

Das Kraftwerk in Graben-Neudorf wird, wenn es in Betrieb gegangen ist, zeigen müssen, dass Geothermie ein verlässlicher und sicherer Energielieferant in der Region sein kann – oder eben nicht. „Ja, das wird eine Bewährungsprobe“, räumt auch Deutsche ErdWäme-Geschäftsführer Pohl ein. Ein anderer, zunehmend an Bedeutung gewinnender Punkt in der Geothermie ist die Lithium-Gewinnung aus dem hoch gepumpten Wasser. Das Metall ist ein sehr wichtiger Rohstoff für die Fertigung von Elektro- Akkus. Während die Ingenieure beim Tag der offenen Tür auf der Baustelle im Graben-Neudorf beim Thema Lithium-Gewinnung von einem Thema „in ferner Zukunft“ sprechen, ist der Energiekonzern EnBW bei seinem Geothermie-Kraftwerk in Bruchsal schon zwei Schritte weiter. Eine Pilotanlage steht, 2025 soll der Beginn der kommerziellen Lithium-Förderung beginnen.