Es sind nur noch Stunden, bis Klarheit darüber herrscht, wie es politisch im Nachbarland Frankreich weitergeht. Am Sonntag sind rund 48 Millionen französische Staatsbürger aufgerufen, den nächsten Präsidenten zu wählen.

In der Stichwahl zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen müssen sich die Menschen entscheiden zwischen Vernunft und Versprechungen. Am Freitagmittag war noch nichts davon zu spüren, dass Frankreich kurz vor einer der wichtigsten und für ganz Europa bedeutungsvollen Wahl steht. Fahrzeuge mit deutschen und französischen Autonummern queren den Rhein oder die grüne Grenze zur Südpfalz. Die einen fahren zur Arbeitsstelle, andere zum Einkauf, je nach Gout ins Elsass, in die Pfalz oder ins Badische. Sie alle leben im grenzüberschreitenden Dreiländereck und profitieren von Europa. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen jedoch schlugen die Gemüter hoch, denn die Europakritikerin Marine Le Pen holte sich im Bas-Rhin (Unterelsass) 25,3 Prozent der Stimmen. Präsident Emmanuel Macron siegte mit knapp 30,7 Prozent. Wieder einmal war es die Rechtspopulistin, die mit ihren Versprechungen gerade in den kleinen elsässischen Dörfern die Menschen für sich gewinnen konnte.

„Sie sagt, sie ist für soziale Gerechtigkeit“, so eine Bewohnerin aus Kesseldorf, die Le Pen gewählt hat. Sie glaubt an die Versprechungen der Politikerin: mehr Geld im Geldbeutel der kleinen Leute. Dass sich Le Pen gegen Europa stellt und eventuell ein Frexit zu befürchten ist, macht ihr keine Angst. „Das geht heute nicht mehr, die Grenzen zu schließen und sie regiert ja nicht alleine“, betont die Frau. „Ja, ich gehe wählen, aber nicht Macron“, sagt auch Natalie aus Beinheim. Sie ist der festen Überzeugung, dass bei den Wahlen betrogen wird. „Marine Le Pen macht mehr für die kleinen Leute, die jeden Tag zur Arbeit gehen“, fügte sie hinzu.

Anderer Meinung ist Maurice Desaintjean. Der 82-Jährige war als Soldat 15 Jahre lang in Baden-Baden stationiert und hat bisher keine einzige demokratische Wahl in Frankreich verpasst. Er befürchtet, dass am Sonntag ein Viertel der Franzosen nicht zur Wahl gehen, da sie weder Macron noch Le Pen wählen wollen. „Ich glaube, Macron wird gewinnen, wenn er auch manchmal Unsinn redet, aber das Gerede von Le Pen ist dumm“, sagte er und bemerkte, er hätte am liebsten Jean-Luc Mélenchon von der linken Partei La France Insoumise (Unbeugsames Frankreich) gewählt. „Aber der hat es ja nicht die Stichwahl geschafft“, so der Senior. „Es wäre nicht gut für Frankreich und nicht gut für Europa, wenn Le Pen gewinnen würde“, sagte Didier, der eigentlich auch eher links wählt, jedoch am Sonntag Emmanuel Macron die Stimme gibt. „Es muss alles getan werden, damit wir keine rechte Präsidentin bekommen“, so der Franzose, den es einst aus Liebe zu einer Deutschen ins Elsass gezogen hat.