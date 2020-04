Die anhaltende Trockenheit sorgt auch im Elsass für eine erhöhte Waldbrandgefahr. So brannte am Sonntag eine Fläche von etwa einem Hektar bei Haguenau. Der drehende Wind sorgte für erschwerte Bedingungen für die Feuerwehren aus Haguenau und Brumath, meldete die französische Tageszeitung DNA. Die Löscharbeiten dauerten gut 2 Stunden. Einen Tag zuvor brannte es abends bei Soultz-sous-Forêts auf einer Fläche von 500 Quadratmetern. Die Feuerwehren aus Lembach, Brumath und Soultz-sous-Forêts waren im Einsatz. Bäume wurden dabei nicht groß in Mitleidenschaft gezogen. Da es unweit der Stelle am Sonntagmorgen erneut brannte - dieses Mal auf 150 Quadratmetern - wird ermittelt, ob eventuell ein Brandstifter sein Unwesen treibt, meldet die DNA. (mb)