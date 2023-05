Jochen Dietz heißt der diesjährige Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs „Eisenbahner mit Herz“. Der Triebfahrzeugführer der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) wurde von der Allianz pro Schiene mit dem Preis ausgezeichnet, der jedes Jahr für besonders kundenfreundliche Beschäftigte vergeben wird.

„Für mich ist es eine große Ehre, diese Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen. Der Titel Eisenbahner mit Herz ist etwas ganz besonderes, vor allem weil man von den Fahrgästen für diesen Preis vorgeschlagen wird“, sagt Dietz, der seit rund zweieinhalb Jahren für die AVG als Triebfahrzeugführer im Einsatz ist. Bei der Preisverleihung in Berlin würdigte die Jury den Einsatz des 41-jährigen für seine Fahrgäste während einer Stellwerksstörung im Herbst vergangenen Jahres.

Bei Wörth musste die von Jochen Dietz gesteuerte Stadtbahn der Linie S5 an jenem 4. Oktober 2022 für rund zweieinhalb Stunden auf freier Strecke stehen bleiben. Während dieses unplanmäßigen Halts kümmerte sich Dietz nicht nur um alle Fahrgäste in der Bahn, sondern half auch einem älteren Herrn, der gesundheitlich angeschlagen war und ein sehr menschliches Bedürfnis hatte. „Unsere Stadtbahnen der Linie S5 verfügen über keine Toiletten. Was macht man da, wenn man auf der freien Strecke vorm nächsten Bahnhof feststeckt? Ich hatte dann die Idee, den Fahrdienst in Wörth anzurufen. In den alten Bahnhöfen gibt es noch Weichenwärter – und die müssen ja auch zur Toilette. Also habe ich nachgefragt, ob ich mit dem Fahrgast zum Wärterhäuschen kommen und er dort die Toilette benutzen darf“, erinnert sich Dietz an die Situation. Anschließend begleitete der Triebfahrzeugführer mit Warnweste seinen Fahrgast auf dem durchaus beschwerlichen Weg entlang der Gleise bis zum 200 Meter entfernten Wärterhäuschen, damit sich der Reisende dort erleichtern kann. Danach ging es gemeinsam wieder zurück zur Stadtbahn. Dort versorgte Dietz den erschöpften und durstigen Herrn und schenkt ihm sogar seine Trinkflasche.

„So ein Engagement eines Fahrers habe ich noch nie erlebt“, schilderte der Mitreisende Alexander Kaiser die Situation, als er Jochen Dietz mit dieser Geschichte anschließend für den Wettbewerb „Eisenbahner mit Herz“ nominierte. „Ich war selbst begeistert darüber, dass ein Fahrer sich so bemüht, die Situation verständnisvoll und menschlich zu handhaben und dem Fahrgast sogar sein Trinken anbot, da er nicht wisse, wie lange so eine Störung geht“, so Kaiser in seinem Schreiben an die Allianz pro Schiene.

Jochen Dietz kam vor zweieinhalb Jahren als Quereinsteiger zur AVG – zuvor war er 22 Jahre als Schreiner tätig – und hat seinen Berufswechsel nie bereut. „Ich mache den Job einfach gerne. Wir haben in den Bahnen immer noch Kontakt zu den Kunden und diese können uns über die Schulter schauen. Die Kinder winken uns von draußen zu. Das macht wirklich Spaß. Wir fahren bei der AVG mit den Zweisystem-Bahnen sowohl Straßenbahn als auch Eisenbahn. Und das beides zusammen macht den Beruf so wahnsinnig interessant“, erklärt Dietz.