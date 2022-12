Nicht nur die Glocken klingen süß über dem Christkindlesmarkt, sondern auch die Gemüter der Beschicker. Natürlich gibt es unter ihnen aber auch die Bruddelklassiker wie auf 21 Uhr gedeckelte Öffnungszeiten, der Glühweinkonsum oder eine mögliche Unwucht beim Angebot.

Weihnachtlicher geht es am Oberrhein ja schon gar nicht mehr. Es ist knackig kalt und die Stadt ist von Schnee leicht überzuckert. Wer jetzt nicht in Besinnlichkeit verfällt, dem ist nicht mehr zu helfen. Auch nicht von der Familie Kießling, die unweit des Riesenrades auf dem Marktplatz eine Grillbude unterhält. „Wir sind schon damit zufrieden, dass wir unserem Geschäft, das wir seit Generationen machen, wieder nachgehen dürfen“, sagt Kurt Manuel Kießling. Und dieses Geschäft gründet auf soliden Bratwürsten und Kraut-Schupfnudeln. Mutter Ursula, die neben ihm in der Bude steht, ist ebenfalls zufrieden und sieht „Menschen, die sich freuen zu laufen, zu kaufen und zu gucken, die dürften ja alle coronageschädigt sein!“

Dass sie nicht länger als 21 Uhr aufhaben dürfen, weil die Stadt Energie sparen möchte, bekümmert die Beiden nicht. Natürlich würden die Handwerker gerne früher und die Glühweinanbieter später als 21 Uhr schließen, „aber wir sind zufrieden“, sagt Kurt Manuel Kießling. Wenige Meter entfernt gibt es bei Randy Filder und Karoline Spangenberger Lebkuchen und Gebranntes. Gerade am Wochenende würden sie sich wünschen, dass es etwa länger ginge, „denn schließlich lassen wir dann direkt vor den Nasen der Leute die Rollläden runter“, sagt Randy. Überhaupt befürchtet er, dass der Markt von Kinderland über Friedrichs- und Marktplatz bis zur Eiszeit Richtung Schloss zu sehr zersplittert sein könnte. Aber ansonsten sei alles gut. Vor allem, weil die Leute kämen und Spaß hätten.

Das sagen letztlich alle, auch Benjamin Lindig vom Thüringer Häusle: „Ich fühle mich zurückversetzt in die gute alte Zeit, also vor 2020“, strahlt er. Und lässt auf die Vorgaben des Marktamtes nichts kommen. Es sei immer noch ein Christkindles- und Weihnachtsmarkt, „und da darf dann auch mal um 21 Uhr Schluss sein“. Noch viel früher dürfte es sogar für Irene Pfeifer sein, die in Höhe von Modehaus und Bank Holzschmuck verkauft. Einerseits ist sie mit den Leistungen des Marktamts sehr zufrieden und lobt Bedingungen wie „saubere und warme Toiletten“, andererseits ende der Verkaufstag mit dem zweiten Auftritt des fliegenden Weihnachtsmannes: „Um 19 Uhr laufen alle hin und filmen, und anschließend gehen sie gleich Glühwein trinken oder etwas essen.“ Und dann ballten sich bis 21 Uhr „hunderttausend Leute rund um die Pyramide“, während an den Ständen am Rand niemand mehr vorbei käme.

Bei Lydia Seyfert kommen stets genügend Leute vorbei. Achtzig Jahre ist sie alt und hat ihren Stand mit Handgemachtem aus dem Erzgebirge am Rande des Friedrichsplatzes. Sie sieht noch immer ausreichend viele „hübsche Geschäfte und jeder kann ja entscheiden, ob er in die Fressgasse will oder nicht“, sagt sie. Dass es weniger Kunsthandwerk gebe, findet sie nicht. Ausschließen möchte sie es aber nicht. „Die Generationen wechseln gerade. Viele hören jetzt auf oder haben sich während Corona umorientiert, um im Leben überhaupt noch zurecht zu kommen“, weiß sie um die Umstände von Kollegen. Dennoch höre sie immer wieder von ihrer Kundschaft, wie schön der Christkindlesmarkt mit seiner Lage und dem Angebot sei. Selbst aus Freiburg kämen Leute, die ihr das bestätigten: „Dort ist es nicht so schön, sagen sie.“