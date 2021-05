Manch Spaßvogel dürfte zuvor gelästert haben, dass der in seiner Geschichte schon viel zu oft mit Kalamitäten behaftete KSC nun endlich da angekommen sei, wo er schon lange hingehörte. Und daher die Bühne des Autokinos auf dem Karlsruher Messplatz nicht hätte symbolischer sein können, um den zahlreichen Interessierten die Kandidaten für das höchste Vereinsamt vor der Mitgliederwahl am 30. August vorzustellen und sie zu befragen.

Eingeladen hat der Fandachverband Supporters. Doch in die Hoffnung auf einen Neubeginn ihres Clubs mischen sich auch skeptische Gedanken über den Fußball im Allgemeinen. Günter ist 67 Jahre alt und muss nachdenken, wann er das erste Mal „draußen“, also im Stadion, war: „Oh Jesses, das war 1962 ein Spiel gegen Wormatia Worms. Mein Vater hatte mich mitgenommen.“ Seither ist er KSCler. Und die Sippschaft gleich mit. Sohn Alexander, aber auch die im Oktober erst vier Jahre alt werdende Enkelin. Die sei sogar schon ein paar Mal auswärts mit dabei gewesen, sagt Günter. Er mag die jungen Leute von den Supporters, die sich an der Kommerzialisierung ihres Sports ebenso abarbeiten, wie er selbst. „Wir Fans sind der KSC, nicht der Vorstand X oder der Spieler Y. Und am Ende geht es nur um den KSC!“, demontiert er die Interessen eines Geschäfts, von dem selbst er am Ende doch auch nur ein Teil ist.

Der Platz vor der Bühne ist längst gut gefüllt und es dominieren Autokennzeichen aus Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt. Hier in seinem Stammland ist der KSC also ganz bei sich. Bei Bratwurst und Bier wird die Veranstaltung aufmerksam verfolgt und ortstypisch per Hupen applaudiert oder gerade Missfallen zum Ausdruck gebracht. Am lautesten geschieht Letzteres, als der den Abend moderierende Radio-Mann Bernd Gnann erwähnt, aus dem Schwäbischen zu kommen. Beichten mögen willkommen sein, doch eben nicht alles. Manches wollen die Fans eben doch nicht erfahren, wie nun dröhnend zu hören ist.

Abstand zum „modernen Fußball“ halten

Auch Jonathan Lavota (26 Jahre) und Alexander Brink (32 Jahre) sind unter den Zuhörern. Beide sind extra aus Heidelberg gekommen, um sich zu informieren. Dass mit Dorothée Augustin eine Frau unter den fünf Kandidaten ist, finden sie grundsätzlich gut. Brink findet es „inspirierend, mutig und passend zur Zeit, aber zum Fußball allgemein leider nicht.“ Beide leiden nicht nur mit ihrem KSC, sondern auch mit dem Fußball. Und Jonathan ist fast schon froh, dass er vom „modernen Fußball“ mit seinem Verein Distanz halten kann. Hier findet also selbst das Pendeln zwischen 2. und 3. Liga seinen guten Sinn. Und dennoch habe sich für ihn in die vergangenen Monaten noch mehr verändert und seien „durch diese Krise die Konflikte noch deutlicher geworden“.

Herzstück des Fußballs ist verloren gegangen

Alexander stimmt zu und gesteht, dass die mediale Verfolgung des Fußballs bei ihm nachgelassen habe und er sich die Frage nach dessen „Sinnhaftigkeit“ zunehmend stellt. Das Herzstück des Fußballs sei verloren und finde man eigentlich nur noch bei Jugendspielen oder in den unteren Klassen. „Aber trotzdem sage ich, immer KSC! Denn der bleibt“, legt sich Alexander fest. Es folgt ein gemeinsames Prost mit einem Spezi. Mit ihren Zweifeln und der gleichzeitigen Hoffnung auf einen ideell und sportlich besseren Fußball dürften sie an diesem Abend nicht alleine sein.

Kasper und Andreas (jeweils 30) sind ebenfalls solche Spezialisten. Sie seien guter Dinge für die Zukunft und wollen das Beste für ihre Stadt mit der so großen Fußballtradition: „Es muss weitergehen, egal in welcher Form“, sagt Kasper. Und Andreas betont die wirkliche Bedeutung, dem KSC verfallen zu sein: „Wichtig ist der Zusammenhalt. Und am Freitag oder Samstag mit Freunden Wurst essen, Bier trinken und zusammen zu sein. Und das im Stadion. Denn in allererster Linie geht es um den KSC.“ Die gesellschaftspolitischen Konflikte um den Fußball sehen sie hingegen eher nüchtern. Man müsse ehrlich sein, keiner mache etwas für umsonst: „Fußball ohne Geld will auch niemand anschauen“, sagt Kasper.

Auch Heiko Räther nicht. Der Mann war im April 1960 das erste Mal im Wildparkstadion und sitzt heute im Vereinsrat. „Ich will immer ins Stadion, das ist in mir drin“, sagt er.