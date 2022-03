Es ist fast genau ein Jahr her, dass das Sozialkaufhaus „Kashka“ in die Karlstraße 56 in Karlsruhe zog. Und an einem sonnigen Wochentag ist der Andrang recht groß.

Eine der Schnäppchensucherinnen ist eine junge Frau aus Rüppurr. „Ich finde das Konzept ziemlich gut, Kleidung ein zweites oder drittes Leben zu schenken. Man muss sich nicht immer gleich etwas Neues kaufen. Hier einzukaufen ist nachhaltiger und ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft. Es bringt die Textilien in den Warenkreislauf zurück. Außerdem habe ich dabei ein gutes Gefühl dabei“, sagt die Frau.

Mehr Kundschaft

Zudem hat sie selbst auch schon abgetragene Sachen kostenlos als Warenspende abgegeben. Für eine Bilanz am neuen Standort ist es für Marc Beck, Bereichsleiter Beschäftigung beim Diakonischen Werk, das die Einrichtung betreibt, noch zu früh. Denn erst seit einigen Wochen gibt es keine pandemiebedingten Kontrollen mehr am Eingang, auch Ungeimpfte können nun rein. Und dadurch habe das Aufkommen der Kundschaft noch einmal um 20 bis 30 Prozent zugelegt. Die Maskenpflicht besteht jedoch weiter. „Das Zwischenfazit fällt aber in jedem Fall positiv aus“, meint Beck. Zur Kundschaft zählen Menschen aus allen Schichten – von arm bis reich. Aber natürlich sei gerade bei sozial Schwächeren der Zulauf stärker.

Auch junge Menschen, die keine Lust mehr auf „Fast Fashion“ haben und wiederum Trendsetter mit ihrem „Used Look“ sind, zählen zu den Käufern in dem Sozialkaufhaus, das wie ein Blick in den Shopping-Bereich zeigt, zu rund zwei Drittel weiblich ist. Insbesondere im Klamotten-Bereich suchen fast ausschließlich Frauen nach Tragbarem. Bisher habe der Tagesdurchschnitt von kaufenden Kunden bei rund 300 Personen gelegen. Stöbern kann der Schnäppchenjäger hier nach Herzenslust: Textilien, Geschirr, Elektro-Geräte, DVDs, Vasen, Gesellschaftsspiele und etliches mehr. „Am stärksten wird nach wie vor Kleidung nachgefragt“, erklärt Beck.

Es gebe auch Allergiker, die gezielt Textilien, die schon mehrfach durchgewaschen sind, erstehen, fügt Luise Winter, zuständig für die Pressearbeit, hinzu. Während Klamotten der Renner in der Karlstraße sind, wird am zweiten Standort in der Windeckstraße 7 der Fokus auf Möbel, Couch oder Betten gelegt. Zudem gibt es dort Parkplätze vor der Einrichtung.

„Uns ist auf jeden Fall ein würdiges Einkaufen wichtig. Hier muss man keine Berechtigungskarte vorzeigen. Es geht um soziale Teilhabe, einer Begegnung auf Augenhöhe“, betont Beck. Und ja, man sei ja auch eine christliche Einrichtung, es gehe auch um die Bewahrung der Schöpfung. Manches Kurioses ging schon über den Tresen. Beck erinnert sich beispielsweise an einen Bagger, der eines Tages vor der Tür stand und vom Besitzer abgegeben wurde. Den habe man an ein Bau-Unternehmen verkauft. Auch ein Sarg wurde schon „abgegeben“. Dem Ex-Besitzer, einem jungen Mann aus der Grufti-Szene, wurde die Ruhestätte zu unbequem. „Auch den haben wir gut verkauft“, meint der Sozialarbeiter schmunzelnd.

Keine Berechtigungskarte

Rund zwei Dutzend Personen arbeiten in den Sozial-Kaufhäusern. Auch für sie, die auf dem ersten Arbeitsmarkt kaum eine Chance hätten, sei die Tätigkeit essenziell. Denn hier erhielten sie Wertschätzung. Beck und Winter ist es zudem wichtig, die Waren „zu entemotionalisieren“. Die niedrigen Preise hätten nichts mit dem Wert zu tun, dem ein früherer Besitzer, der an den Dingen hing, möglicherweise beimaß. Über Spenden kommen die abgelegten Sachen ins Haus. Die Erlöse, die erzielt werden, fließen wieder zurück ins „Kashka“ und seine wirtschaftliche Struktur. Auch interne soziale Einrichtungen werden immer Mal wieder unterstützt. „Das könnte man auch bei Bares für Rares verkaufen“, sagt eine ältere Dame und deutet auf ein leeres Puppenhaus. In der Tat, daran hätten wohl auch Horst Lichter & Co. von der Trödlershow im ZDF ihren Spaß.