Wer ein Erinnerungsstück an die beiden gesprengten Philippsburger Kühltürme haben will, kann sich ab sofort anmelden. Ausgabe ist am Samstag, 18. Juli.

Die beiden Kühltürme des Kernkraftwerks in Philippsburg sind Geschichte. Für manche Zeitgenossen ein Grund zur Freude. Andere trauern den beiden symbolträchtigen, als Wahrzeichen der Stadt geltenden, Gebäuden nach. Nach der geglückten Sprengung haben sich viele Bürger an die Kraftwerksleitung gewandt und nach einem Erinnerungsstück gefragt.

„Von der Bevölkerung kam das Signal, dass hier ein Interesse besteht. Das war für uns ein Ansporn, die Rahmenbedingungen für eine Weitergabe von Bruchstücken der Kühltürme zu prüfen. Ich freue mich sehr, dass nun alle Formalitäten geklärt sind und wir solche Bruchstücke an die Bürgerinnen und Bürger der Region ausgeben können“, erklärt Jörg Michels, Geschäftsführer der EnBW-Kernkraftsparte. Am Samstag, 18. Juli, kann man nach vorheriger Anmeldung von 11 bis 14 Uhr sein eigenes Stück Kühlturm abholen.

Damit die Ausgabe formal sowie unter dem Aspekt Coronaschutz geordnet ablaufen kann, gelten ein paar Spielregeln. Da nicht nur die Menge der abzugebenden Bruchstücke begrenzt ist, sondern auch die Anzahl der an der Ausgabestelle zulässigen Personen, müssen sich Interessenten an das vorgegebene Prozedere halten. So ist aus Haftungsgründen eine Abgabe nur an volljährige Personen möglich. Pro Person können maximal zwei Bruchstücke mitgenommen werden. Die Stücke haben alle eine leicht handhabbare Größe. Interessenten müssen sich für die Abholung vorher online anmelden. Das Anmeldeformular steht ab sofort auf der Projektwebsite zum Kühlturmabbruch zur Verfügung.

Die Ausgabestelle wird sich auf der sogenannten „Baustelleneinrichtungsfläche“ im Zufahrtsbereich des Philippsburger Kraftwerksgeländes befinden. Zugang erhalten nur angemeldete Personen. „Autofahrer müssen nicht aussteigen, sondern fahren an der Ausgabestelle vorbei und erhalten ihr Erinnerungsstück durch das Autofenster. Für Fußgänger wird es eine separate Ausgabestelle geben. Radfahrer stellen ihr Fahrrad außerhalb der Fläche ab und reihen sich bei den Fußgängern ein. Auf der gesamten Fläche ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht, erläutert Michels das Prozedere.

Info

Anmeldung und weitere Informationen gibt es im Internet, www.enbw.com/kuehltuerme.