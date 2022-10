Ein kostbares Ausstattungsstück ist in die einstige fürstbischöfliche Residenz in Bruchsal zurückgekehrt.

Den 2,20 Meter hohen und 1,60 Meter breiten Aufsatzschreibschrank hatte Fürstbischof Franz Christoph von Hutten zu Stolzenberg um 1755 in Auftrag gegeben. Als 1803 Bruchsal an Baden fiel, begann für das Möbelstück eine Odyssee. 1808 ist es in der Karlsruher großherzoglichen Residenz, zwischen 1863 und 1878 im Inventar es Neuen Schlosses Baden-Baden nachgewiesen. 1995 wurde es bei Sotheby’s in London an privat verkauft. Der Wiedererwerb hat inklusive Transport 200.000 Euro gekostet. Das Prachtstück kann nun im Südlichen Staatsappartement der Beletage im Grünen Zimmer, dem sogenannten Hutten-Schlafzimmer, bewundert werden.