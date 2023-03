Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Baumpatenschaften sind in der Fächerstadt so beliebt wie nie zuvor. Die Anzahl hat sich in den letzten 12 Monaten fast verdoppelt. Immer mehr Karlsruherinnen und Karlsruher kümmern sich um einen Baum in ihrer Straße. Allein im Frühjahr diesen Jahres meldeten sich 150 neue ehrenamtliche Kümmerer von städtischen Bäumen an.

Die Möglichkeit, dass Bürgerinnen oder Bürger Patenschaften von Bäumen übernehmen, gibt es schon seit 1983. Eine Reihe von Faktoren hat zu einem Boom der Patenschaften