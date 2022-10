Im Jahr 1972 war es eine kleine Revolution, als in Karlsruhe erstmals die Verbrauchermesse „offerta“ veranstaltet wurde.

Anfangs war es eine reine Haushalts-und Konsummesse, veranstaltet von der Hinte-Messe, die die Hallen des Kongress- und Ausstellungszentrums in der Stadtmitte in Beschlag nahm. Lange Schlangen vor dem Einlass in der Schwarzwaldhalle, zeigten von Beginn an, dass die Messe die der Kauflust der Besucher entgegen kam. In den folgenden Jahren wuchs die offerta mehr und mehr, das Themenspektrum wurde ausgeweitet und heute gehört sie zu den drei größten Verbrauchermessen ihrer Art in Deutschland. Zwar deutlich hinter dem Branchenprimus „Mannheimer Maimarkt“, dafür ist hier aber (fast) alles unter einem Dach. In diesem Jahr findet die offerta vom 29. Oktober bis zum 6. November in den Hallen der Messe Karlsruhe statt.

Südwestfunk vermisste „Schnäppchen“

Der Startschuss vor 50 Jahren war durchaus von Unstimmigkeiten begleitet, Der damalige Sender SWF hatte „frech“ die Preise auf der Messe mit jenen in den Läden der Innenstadt verglichen und festgestellt, dass die offerta – was deutsch mit „Angebot“ wiedergegeben werden kann – keinesfalls ein Schnäppchen-Paradies war. Längst vergangene Zeiten. Seit

2003 findet die offerta in den Hallen der Messe Karlsruhe statt und sollte es irgendwann Befürchtungen gegeben haben, dass die Anziehungskraft unter der Verlagerung an den Standort vor den Toren der Stadt leiden könnte, so wurden diese auf Anhieb und nachhaltig beseitigt. Über 130.000 Besucher kamen in Spitzenjahren, ehe Corona auch hier seine tiefen Spuren hinterließ. 2020 musste die Messe ganz abgesagt werden, im vergangenen Jahr kamen unter Corona-Bedingungen immerhin 60.000 Besucherinnen und Besucher. Rund 450 Aussteller hatten beim „Restart“ ihre Produkte und Dienstleistungen angeboten.

Viele Aussteller aus der Pfalz

In diesem Jahr – dem Jubiläumsjahr – sind es rund 100 Aussteller mehr, die sich auf den gut 70.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche präsentieren werden und auch mit den Besucherzahlen soll es wieder deutlich nach oben gehen. Das hoffen auch die vielen Aussteller aus der Pfalz, die das „regionale Schaufenster“, wie sich die offerta selbst nennt, seit Jahren zu nutzen wissen. Vor allem der Verein Südpfalz-Tourismus des Landkreises Germersheim, an dessen Stand sich auch die Germersheim und Wörth präsentieren, wirbt wieder um Tagesausflügler und Urlaubsgäste von der anderen Rheinseite. (Halle 1, Stand A.02).

Wie in den vergangenen Jahren umfasst die offerta vier Themenblöcke - Freizeit, Bauen, Lifestyle und die Markthalle. Dazu gibt es wieder jeden Tag die beliebten Kochshows geben, bei denen sich Spitzenköche und ihre Gaststätten präsentieren werden.

Eine Besonderheit gibt es zum 50. Geburtstag natürlich auch: alle Menschen die 1972 geboren sind, bekommen einen Messebesuch gratis, inklusive der ganzen Familie. Freien Eintritt bekommen auch Vertreter der „Blaulichtorganisationen“ samt Begleitperson, wenn sie am 1. November in Uniform die Messe besuchen.

Info

Offerta vom 29. Oktober bis November in der Neuen Messe.

Weitere Infos im Netz unter https://www.offerta.de