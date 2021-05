Staatliche Hilfen lassen auf sich warten und Mitarbeiter schauen sich anderweitig um: Die Coronakrise trifft die Gastronomiebranche hart. Nun wird zusätzlich Kritik an Lieferdiensten wie Lieferando laut. Dehoga- und Gewerkschaftsvertreter bezeichnen den Lieferdienst gar als „Profiteur der Krise“.

Waldemar Fretz, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Baden-Württemberg, ist frustriert. „Noch nicht mal 50 Prozent der Restaurants und Hotels in unserer Region haben bislang die für November avisierten Corona-Hilfen erhalten. Das kann nicht sein.“

50.000 Euro und mehr an Pacht im Monat sind fällig

Fretz ist ein Urgestein der Karlsruher Gastronomie-Szene und kennt die Branche aus dem eff-eff. Die Dehoga BW vertritt rund zwei Drittel der 16.800 Gastronomiebetriebe und Hotels in Baden-Württemberg. Im Karlsruher Stadt- und Landkreis sind 1200 der rund 2000 Betriebe beim Branchenverband organisiert. Für manchen sei der aktuelle Corona-Lockdown schlimmer als für andere. „Circa 30 Prozent sind Eigentümer ihrer Immobilie, 70 Prozent aber nicht. Und für Letztere sieht es ganz schlimm aus. Da zahlt Mancher 50.000 Euro und mehr Pacht im Monat. Das sind Dimensionen, bei denen man Angst bekommt“, sagt der ehemalige Chef des Höpfner-Burghofs in der Fächerstadt.

Er rechnet damit, dass 30 Prozent der Gastro-Unternehmer die Coronakrise nicht überlebt.

„Der Merksatz lautet: Der Gastronom kommt leise und geht leise. Für viele ist die aktuelle Situation absolut fatal“, merkt er an. Frustrierend sei zudem, dass die Betriebe aus seiner Sicht ausgefeilte Hygiene-Konzepte entwickelt hätten, die am Ende jedoch nicht honoriert wurden.

Natürlich hofft der Gastro-Experte auf ein baldiges Ende des Lockdowns, aber vor allem wünscht er sich, dass die versprochenen staatlichen Hilfen endlich ihre Empfänger erreichen. Dass die Gastro-Kultur in Zeiten des Fast-Food und Online-Bestellens am Ende gänzlich Schaden nimmt, davon geht der Mann aus Stutensee im nördlichen Karlsruher Landkreis nicht aus.

Fachkräftemangel schon vor der Krise ein Problem

Allerdings sieht er einen massiven Fachkräftemangel in der Branche. Dies sei schon vor Corona der Fall gewesen.

Während der Krise seien Mitarbeiter in andere Branchen gewechselt. „Und die kommen sehr wahrscheinlich nicht mehr zurück“, so Fretz. Er hoffe allerdings darauf, dass sich die Gäste auch nach Ende der Pandemie wie früher zu einem guten Glas Wein, einem leckeren Essen und zur Geselligkeit im Restaurant verabreden. Fluch und Segen für die Gastronomie seien wiederum Essens-Lieferdienste wie Lieferando.

Lieferando ist der Gewinner, die Gastronomie verliert

Der Quasi-Monopolist nehme 13 Prozent des Bon-Umsatzes, wenn man auf der App gelistet sei, aber den Lieferservice selbst übernehme. Rund 30 Prozent nimmt das Unternehmen, wenn der komplette Lieferservice abgewickelt wird. Mit allen Zusatzkosten spricht der stellvertretende Dehoga-Vorsitzende BW gar von über 40 Prozent. „Da bleibt im Grunde nichts übrig. Um es kurz zu machen: Lieferando ist der Gewinner, die Gastronomie der Verlierer“, so Fretz. Er rät Betrieben, soweit das möglich und praktikabel ist, den Lieferservice unbedingt in Eigenregie zu organisieren.

Kritik an Lieferando kommt auch von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Region Mittelbaden-Nordschwarzwald. „Ganz klar, Lieferando zählt zu den Profiteuren der Krise. Die Ausliefer-Fahrer sind eine Art Tagelöhner, viel mehr als der Mindestlohn springt da nicht raus. Das ist, um es mal salopp zu formulieren, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“, sagt Christian Schick, NGG-Gewerkschaftssekretär in Karlsruhe. Auch bei den Gastro-Betrieben bliebe am Ende wenig hängen. „Im Grunde bringt das System Lieferando weder den beteiligten Betrieben noch den Ausfahrern viel“, fügt er hinzu.