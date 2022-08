Das Murgtal bietet sich für allerlei Freizeitaktivitäten an, gibt es doch viele touristische Hotspots im Schwarzwald. Das Städtchen Gaggenau ist eng mit der Geschichte der Automobilindustrie verbunden, die überall ihre Spuren hinterlassen hat.

So kam es im 19. Jahrhundert zur Gründung der Eisenwerke Gaggenau und der Ingenieur Joseph Vollmer konstruierte und baute das berühmten Automobil „Orient-Express“. Zunächst war die Entwicklung des Unternehmens eine Erfolgsgeschichte: von ursprünglich 48 Mitarbeitern stieg die Zahl in wenigen Jahren auf 1000. Im Laufe der Zeit verlor der Standort aber an Bedeutung. Was aus den damaligen Wohnquartieren und Teilen der Industriegebäuden geworden ist, können Besucher heute bei einem Spaziergang durch Gaggenau, das von dem Flüsschen Murg durchzogen ist, selbst in Augenschein nehmen.

Museum Haus Kast

Für historisch interessierte Ausflügler bietet sich ein Abstecher ins Haus Kast in Gaggenau-Hörden an. Im Museum geht es unter anderem um die Geschichte der Flößerei, denn auch diese spielte im Murgtal eine große Rolle. Das Ziel des zuständigen Heimatvereins: Die Weitergabe des fast vergessenen Handwerks. Dazu gibt es immer mal wieder spezielle Mitmach-Angebote für Kinder zu den Themen Holzwirtschaft und Flößerei. Die Ausstellung im Haus Kast ist außerdem in einem der ältesten Häuser im Murgtal untergebracht.

Buhlbacher Schlegel

In Baiersbronn-Buhlbach befand sich vom 18. bis 19. Jahrhundert die größte und bedeutendste Glashütte des Schwarzwaldes. Und heute ist der Kulturpark Glashütte Buhlbach ein Zeitzeugnis der Geschichte der Schwarzwälder Glasherstellung und zeigt den geschichtlichen Werdegang der Glashütte. Zu sehen sind unter anderem die Reste eines Schmelzofens.

Im Turbinenhaus erzählen 24 handbemalte Glastafeln den Werdegang des „Buhlbacher Schlegels“, der die Sekt- und Champagnerherstellung revolutionierte und bis nach St. Petersburg an den Zarenhof geliefert wurde. Im Gesteinsmahlhaus können die Besucher historische Werkstätten anschauen: eine Schmiede, eine Gesteinsmühle, eine Schleiferei und im Obergeschoss die Lebenswelt der Glasmacher mit zwei Arbeiterwohnungen.

Info

Museum Haus Kast, geöffnet immer sonntags von 14 bis 17 Uhr, Eintritt: 1,80 Euro. www.verein-fuer-heimatgeschichte-gaggenau-hoerden.de

Kulturpark Glashütte Buhlbach: Mittwoch bis Sonntag, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 5,50 Euro. www.baiersbronn.de

Ausflugstipps

In den großen Sommerferien ist Zeit für Ausflüge in die Region. In einer losen Reihe stellen wir lohnende Ziele vor.