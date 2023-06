Im Juni gibt es beim Wissenschaftsfestival „Effekte“ wieder viele Mitmach- und Erlebnislabor – und das bereits zum zehnten Mal. Im Jubiläumsjahr kündigen die Veranstalter deshalb eine Premiere an: Besucher können bei kostenfreien Science-Seeing-Touren mitlaufen.

Vom Samstag, 17. bis Sonntag, 25. Juni, sind zahlreiche Ausstellungen, Vorträgen, Workshops, Kunstinstallationen, Konzerten, Wissenschaftsshows sowie spannenden Experimente angekündigt. Die Karlsruher Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen präsentieren sich beim „Effekte“-Festival auf unterhaltsame Art und Weise ihre Arbeit – verständlich und unterhaltsam zugleich. Das Abschlusswochenende der Veranstaltung ist dann am Karlsruher Schloss, wo das „Fest der jungen Forscher“ sowie ein Bühnenprogramm stattfinden.

„Beim Wissenschaftsfestival Effekte verwandelt sich die Stadt in ein großes Mitmach- und Erlebnislabor, in dem Wissenschaft mit spannenden Challenges, interaktiven Aktionen und Gewinnspielen spielerisch vermittelt wird“, heißt es in der Ankündigung. Und zur Feier des zehnjährigen Jubiläums bietet die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH in Kooperation mit dem Veranstalter, dem Wissenschaftsbüro, Karlsruhe „Science-Seeing-Touren“ an.

Wie ernähren wir uns in der Zukunft? Wobei kann uns künstliche Intelligenz helfen? Und wie können Energieprobleme nachhaltig gelöst werden? Fragen wie diesen können die Besucher auf der Tour durch die Karlsruher Innenstadt auf den Grund gehen. An sechs Stationen gibt es neben allgemeinen Informationen und Sehenswürdigkeiten Fachvorträge von Wissenschaftskommunikatoren, wie es in einer Mitteilung dazu heißt. So führt die Tour etwa am Botanischen Garten, dem Campus des KIT und der Karlsruher Energie- und Klimaschutz GmbH (KEK) vorbei. Gespickt ist die Führung zudem mit kurzen Challenges sowie Quiz- und Schätzfragen für die Gäste.

Wer sich für die Führung interessiert und nicht vor Ort dabei sein kann, dem stehen die einzelnen Stationen mit Infomaterial und Videos der Fachvorträge auch online zur Verfügung. Die Science-Seeing-Touren sind kostenlos, es können maximal 25 Personen teilnehmen. Treffpunkt ist jeweils an der Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz. Begleitet wird die Führung von Karlsruher Gästeführern sowie Wissenschaftskommunikatoren.

Info

Die Termine für die Science-Seeing-Touren sind: Sonntag, 18. Juni: 1. und 2. Tour um 13 Uhr, 3. und 4. Tour um 16 Uhr. Sonntag, 25. Juni: 1. und 2. Tour um 13 Uhr, 3. und 4. Tour um 16 Uhr. www.scienceseeing.de . Infos zum Wissenschaftsfestival: www.effekte.karlsruhe.de .