Am frühen Sonntagmorgen konnten zwei mutmaßliche Diebe in der Karlsruher Weststadt vorläufig festgenommen werden, als sie eine Dunstabzugshaube abtransportierten. Die Polizei ist nun noch auf der Suche nach den Eigentümern des Geräts.

Gegen 5.30 Uhr am Sonntagmorgen beobachtete ein Anwohner zwei verdächtige Personen dabei, wie Sie zunächst ein größeres und scheinbar neuwertiges Elektrogerät in einem Hinterhof in der Wendtstraße versteckten. Kurz darauf kehrten die zwei Verdächtigen zurück, um das Gerät mit einem Handwagen abzutransportieren. Aufgrund des verdächtigen Verhaltens verständigte der Zeuge die Polizei.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West nahmen die zwei 39 und 54 Jahre alten Männer nur wenige Minuten später widerstandslos vorläufig fest. Bei dem von ihnen transportierten Gerät handelte es sich um eine Dunstabzugshaube der Marke Novy im Wert von mehreren Hundert Euro.

Eine schlüssige Erklärung, wie die offenbar neuwertige und noch nicht installierte Dunstabzugshaube in ihren Besitz gelangte, konnten die beiden Verdächtigen nicht abgeben. Die Polizei ist daher noch auf der Suche nach den Eigentümern der Dunstabzugshaube und bittet diese sowie mögliche weitere Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Die beiden polnischen Verdächtigen wurden nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.