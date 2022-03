Der Bau des Polders Rappenwört am Rhein geht in seine nächste Phase. Nach Abschluss des langwierigen Planfeststellungsverfahrens im Jahre 2021 für die Bereitstellung des sogenannten Retentionsraum als Hochwasserschutzmaßnahme im Gebiet um die Rheininsel Rappenwört steht nun eine weitere Mammutaufgabe bevor: Die Verhandlungen mit Grundstückseigentümern, die Flächen besitzen, auf dem die zahlreichen Baumaßnahmen geplant sind.

Vor dem Planfeststellungsbeschluss wollte und konnte das Regierungspräsidium nicht aktiv werden (DIE RHEINPFALZ berichtete bereits mehrfach). Klingt dennoch nach einer überschaubaren Aufgabe, aber es geht auf Karlsruher und Rheinstettener Gebiet um nicht weniger als insgesamt 624 Grundstücke.

Unterschiedliche Grundstücke von 1 bis 100 Quadratmeter

Ob das alles glatt über die Bühne geht, ist ungewiss. Nach dem Planfeststellungsbeschluss hat das Regierungspräsidium Karlsruhe jedoch juristisch größere Möglichkeiten, das Projekt voranzutreiben – es würde auch nicht davor zurückschrecken, gegen den Willen des Grundstückeigentümers zu handeln. „Es ist vorgesehen, mit den betroffenen Grundstückseigentümern in Verhandlungen über einen Erwerb, Tausch oder einer sonstigen Nutzbarkeit des jeweiligen Grundstücks zu treten. Soweit diese Verhandlungen ergebnislos bleiben würden, müsste im Einzelfall auch auf das Mittel des Enteignungsverfahrens zurückgegriffen werden“, sagt dazu David Gustav, der stellvertretende Projektleiter.

Die Fälle sind sehr unterschiedlich, es geht von der Möglichkeit einer vorübergehenden Nutzung bis zum dauerhaften Erwerb. Von der privaten 1 Quadratmeter großen Fläche bis zum größten Grundstück, 100.000 Quadratmeter Wald, die dem Staatsforst gehören. Fast alles ist zu finden: Außer Bäumen auch Schrebergärten, Wohnhäuser und viele landwirtschaftlich genutzte Flächen. Insgesamt 2000 Hektar, von denen mit 750 Hektar allerdings nur etwa ein Drittel tatsächlich in Anspruch genommen wird. Betroffen sind unter anderem die Aussiedlerhöfe zwischen Rheinstetten und Karlsruhe, die durch Grundwasserhaltungsmaßnahmen vor schadbringenden Grundwasseranstiegen im Poldereinsatzfall geschützt werden müssen. Dafür werden Messpegel, Brunnen und Leitungen installiert, für die natürlich entsprechend Flächen in Anspruch genommen werden müssen.

Die Verhandlungen mit den Grundstückeigentümern führt im Auftrag des Regierungspräsidiums die Firma Mühlefeld&Partner mit Sitz in Stuttgart. Nach deren Auskunft sind Enteignungen selten, würden aber vorkommen. Man stellt sich dort darauf ein, dass die Abarbeitung aller Fälle mehr als 12 Monate in Anspruch nehmen wird und ein ganzes Team von Angestellten beschäftigt. In Rheinstetten-Neuburgweier sind es 101 Grundstücke, in Rheinstetten-Forchheim sind es acht Grundstücke und in Rheinstetten-Mörsch 190 Grundstücke. Der Löwenanteil, nach deren Anzahl gerechnet, von 325 Grundstücken befindet sich in Karlsruhe. Ob durch Eigentümer, die sich den Vorhaben entgegenstellen, der Fortschritt des Projekts gefährdet ist, ist ungewiss - wahrscheinlich ist es nicht.

Bürgerinitiative war vor Gericht erfolgreich

Aus einer anderen Richtung droht dem viele Millionen Euro schweren Polderbau eher Gefahr: Die Rheinstettener Bürgerinitiative, die sich gegen die ökologischen Flutungen im fertigen Polder stellt, erhielt inzwischen Rückenwind vom Europäischen Gerichtshof. Dieser verstärkte im letzten Jahr den Artenschutz und das könnte das Projekt noch kippen. In dieser Frage gaben sich jedoch schon immer beide Parteien siegessicher.

Über den Eilantrag der Bürgerinitiative gegen die ökologischen Flutungen im Planfeststellungsbeschluss wird voraussichtlich jedoch erst im Frühsommer diesen Jahres entschieden. Wird dem Antrag stattgeben, hieße es für den Polderbau Rappenwört: Alles wieder auf Anfang.

