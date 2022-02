Am Dienstag sprach ein Anrufer Drohungen gegen die Mitarbeitenden des Landratsamts sowie seine Nebenstellen aus. Die Polizei reagierte schnell, evakuierte und umstellte die besagten Gebäude. Nun muss das Motiv geklärt werden.

Eine konkrete Gefahr sei von ihm nicht ausgegangen, heißt es einen Tag nach dem Großeinsatz. Gegen 11.20 Uhr am Dienstag hatte ein Mann im Landratsamt angerufen und Drohungen ausgesprochen. Er sprach laut Mitteilung des Landratsamts davon „eine Straftat zu begehen“. Daraufhin wurde das Gebäude der Hauptstelle in Karlsruhe und die Nebenstellen in der Karlsruher Oststadt sowie in Bruchsal geräumt. Etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verließen vorsorglich ihre Arbeitsplätze.

Landrat: Mehr Aggression gegen Beschäftigte

Im Anschluss sperrte die Polizei, nach Augenzeugenberichten schwer bewaffnet, die betroffenen Areale weiträumig ab. Etwa 60 Beamte waren im Einsatz und durchsuchten mithilfe von Diensthunden die Gebäude nach verdächtigen Personen oder Gegenständen. Da auch Straßen gesperrt waren, kam es zu Verkehrsproblemen in der Innenstadt. Parallel dazu gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Anrufer aus Stutensee zu ermitteln. Einsatzkräfte nahmen ihn gegen 14.30 Uhr widerstandslos fest. „Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass der mutmaßliche Anrufer so schnell ausfindig gemacht und festgenommen werden konnte“, sagt der Landrat Christoph Schnaudigel am Tag nach dem Großeinsatz.

In Zeiten, in denen sich Polizei-, Rettungs- und Verwaltungskräfte zusehends Aggressionen und Gewalt ausgesetzt sehen, gelte es schnell zu handeln, um Schlimmeres zu verhindern. „Die Aufregung in der Belegschaft war riesengroß – gerade vor dem Hintergrund wiederholter Anfeindungen von Beschäftigten des Landratsamtes und Repräsentanten des öffentlichen Lebens.“

Die Dienststellen des Landratsamts waren am Mittwoch wieder in gewohnter Weise erreichbar. Zum Motiv des Anrufers gibt es bisher keine Information. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.