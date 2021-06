Ein 30 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Mittwochmorgen gegen 8:10 Uhr in der Karlsruher Friedenstraße in eine Wohnung eingestiegen zu sein, um nach Wertsachen, insbesondere Bargeld zu suchen. Ein Schrei trieb ihn in die Flucht.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe soll er sich über einen rund zwei Meter hoch gelegenen Fenstersims durch das offenstehende Schlafzimmerfenster gehangelt haben und beim Betreten der Wohnung versehentlich auf einen Wäscheständer getreten sein. Dadurch aufmerksam geworden, habe die im Wohnzimmer weilende Wohnungsinhaberin laut geschrien, woraufhin der Beschuldigte die Flucht ergriffen haben soll.

Aufgrund der Personenbeschreibung richtete sich schnell ein konkreter Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Mann algerischer Staatsangehörigkeit, der schon am selben Morgen am Hauptbahnhof auffällig war. Dort soll der Beschuldigte versucht haben, den Kasseneinsatz einer im Hauptbahnhof gelegenen Buchhandlung zu entwenden. Die aufmerksame Kassiererin soll den Beschuldigten angesprochen haben, der daraufhin den Kasseneinsatz wieder habe herausgeben müssen. In der Folge sei er geflüchtet und habe dabei der Kassiererin einen Stoß versetzt.

Schließlich konnte der 30-Jährige bei der Fahndung nach ihm in der Gartenstraße widerstandslos festgenommen werden, nachdem er sich in einer Hausnische auf dem Blechdach eines Schuppens verstecken wollte und Passanten eine Polizeistreife darauf aufmerksam machten.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe stellte in der Folge einen entsprechenden Haftantrag. Der Tatverdächtige wurde noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.