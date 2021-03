Die ersten Weißstörche nehmen derzeit wieder ihre Horste auf Masten, Dächern oder Schornsteinen der Region ein. Den Winterquartieren in Spanien oder Nordafrika hat Meister Adebar mittlerweile den Rücken gekehrt. So auch dieser Storch in Linkenheim-Hochstetten im nördlichen Karlsruher Landkreis. Hier tummelt sich in der Regel eine Kolonie von gut 30 Paaren. Mächtig klappert es auch schon in der benachbarten Spargelgemeinde Graben-Neudorf. Hier richten sich derzeit drei Paare in einem Abstand von gerade Mal 100 Metern in der Nähe des Tier- und Vogelparks Neudorf ein. Der Horst wird erst einmal wieder auf Vordermann gebracht. Zunächst wird gebalzt, die Brut beginnt Anfang April. Noch solo ist der imposante Weißstorch in Linkenheim, der sich mal gegen den kalten Wind aufplustert oder anmutig tänzelnd durch sein Nest bewegt. Sorgen bereitet Storchen-Experten Nahrungsknappheit und Klimawandel.