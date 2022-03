Die Schlossgartenbahn kehrt am Samstag, 2. April, aus ihrer alljährlichen Winterpause zurück. Bis zum Ende der Herbstferien am 6. November dreht die Bahn, die anlässlich der Bundesgartenschau 1967 in Betrieb genommen wurde, wieder ihre Runden durch die Parkanlage hinter dem Schloss.

Das „Bähnle“ ist eine Attraktion in der Fächerstadt mit großer Tradition, deshalb wurden die Betriebszeiten an Samstagen um eine Stunde ausgeweitet, wie es in einer Mitteilung heißt.

Für die Fahrten auf dem rund zweieinhalb Kilometer langen Rundkurs stehen die historischen Porsche-Lok, eine rote Diesel-Lok und die Dampflok „Greif“ zur Verfügung. Damit der Bahnbetrieb zum Start der neuen Saison reibungslos anrollen kann, haben die VBK in den vergangenen Monaten umfangreiche Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Unter anderem wurden auf einer Länge von 200 Metern alte Gleisschwellen aus Holz durch Kunststoffschwellen ersetzt sowie Schienen ausgetauscht.

Eine besondere Aktion für die Kindergärten und Kitas möchten die VBK wieder vor den Sommerferien anbieten - sofern es die Pandemie-Lage zulässt. In den Wochen vor den großen Ferien können die Kinder montags bis freitags zwischen 13 und 18 Uhr eine kostenlose Runde mit der Schlossgartenbahn drehen.

Info

Die Bahn fährt samstags von 12 bis 19 Uhr. Sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr. Ab Montag, 30. Mai, fährt sie täglich. In diesem Zeitraum verkehren die Bahnen zusätzlich auch montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr. Eine einfache Fahrt für Erwachsene kostet 2,90 Euro, Kinder bezahlen 1,80 Euro.