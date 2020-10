Kulturschaffende und Kreativbetriebe in Karlsruhe trotzen der Krise. So mussten im Kulturzentrum „Alter Schlachthof “ erst zwei von 150 Mietverträgen gekündigt werden. Zudem sind neue Geschäftsideen entstanden.

„Wir wollen trotz Krise keine Kultureinrichtung verlieren“, sieht Karlsruhes Kulturbürgermeister Albert Käuflein (CDU) die Stadt auf gutem Weg. Im Kulturzentrum „Alter Schlachthof“ wurden von Mietern seit dem Frühjahr coronabedingt bisher nur zwei von 150 Mietverträgen gekündigt, bei zehn weiteren hat die Stadt die Mieten gestundet, um den Betroffenen mehr Spielräume zu gewähren. Inzwischen würden viele Kreative ihre Lage wieder besser beurteilen als noch im Mai, zu Beginn der Pandemie. Teilweise seien auch ganz neue Geschäftsideen entstanden, mit denen in einigen Fällen die finanzielle Situation trotz Krise sogar verbessert werden konnte.

15.000 Arbeitsplätze in der Kultur

In Karlsruhe sind nach Angaben von Erster Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU) rund 1.460 Unternehmen mit etwas 15.000 Arbeitsplätzen im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft angesiedelt. Allein im Kreativpark „Alter Schlachthof“ entstanden seit 2007 mehr als 1.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, selbst in besten Zeiten waren es am Schlachthof selbst maximal 112. Längst zählt der Alte Schlachthof deshalb zu den europäischen Vorzeigeprojekten auf dem Sektor der Kulturwirtschaft und das soll möglichst auch so bleiben.

Mit dem Tollhaus und dem Substage haben hier zwei größere Veranstaltungszentren ihren Sitz, hinzu kommen kleinere Gaststätten mit regelmäßigem Veranstaltungsprogramm. Ateliers, Verkaufsräume und Büros runden das Spektrum ab. „Vor allem die von der Stadt geförderte Infrastruktur wollen wir erhalten, sonst geht sehr viel verloren“, sagt Käuflein und genau deshalb hat die Stadt im Frühjahr ein mit 2,5 Millionen Euro ausgestattetes Hilfspaket aufgelegt. Wenn alle anderen Hilfsmaßnahmen und Spendenaktionen ausgeschöpft sind und trotzdem die Insolvenz droht, dann stehe die Stadt bereit, allerdings nur bei Einrichtungen, die schon bisher gefördert werden oder als förderfähig anerkannt sind. Dankbar ist man in Karlsruhe insbesondere für die finanzielle Unterstützung des Landes Baden-Württemberg, mit der vielfach die größte Not gelindert werden konnte. Umfragen des städtischen K³-Kultur- und Kreativwirtschaftsbüros im Mai und September hatten ergeben, dass über 40 Prozent der Kulturschaffenden - vom Soloselbständigen bis zum Kulturverein – dank der Landesgelder bisher über die Runden kamen. Zum Vergleich: Nur 18 Prozent kamen in den Genuss von Coronahilfen des Bundes.

Immerhin gelang es auf diese Weise, in den meisten Fällen das Kernpersonal weiterbeschäftigen zu können. Lediglich bei Minijobs und freien Mitarbeitern musste gekürzt werden und so habe man eine gute Basis für die Zeit nach der Pandemie erhalten können. Bemerkenswert ist, dass viele Kulturschaffende, darunter Verlage, Software- und Spiele-Entwickler, Künstler, Musiker, Literaten und Designer, die Situation inzwischen längst nicht mehr so negativ sehen, wie noch im Mai. „Es zeichnet sich ein Lichtstreif am Horizont ab“, gibt sich Luczak-Schwarz optimistisch, verweist aber zugleich darauf, dass die Pandemie noch längst nicht zu Ende ist. Die kommenden Monate würden entscheidend, ob die Kulturwirtschaft mit einem blauen Auge davon kommt.

Ob die Stadt in diesem Zusammenhang ihr Hilfsangebot aufstockt, müssen die anstehenden Haushaltsberatungen ergeben. Die bisher zur Verfügung gestellte Summe dürfte jedenfalls bis zum Jahresende aufgebraucht sein.