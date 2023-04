Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Lage am Städtischen Klinikum sowie an anderen Kliniken im Raum Karlsruhe bleibt höchst angespannt. In Karlsruhe war am Donnerstag von 95 Intensivbetten nur noch eines frei. „Wir haben nicht mehr viel Luft, das gilt auch für Non-Covid-Patienten“, so der Medizinische Geschäftsführer Michael Geißler.

Inzwischen sind im Städtischen Klinikum bereits drei komplette Normalstationen für Corona-Patienten eingerichtet worden, die Zahl der mit einer Covid-Erkrankung ins Klinikum