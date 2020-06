Seit mehr als 15 Jahren führt er die Regionalgeschäftsstelle der Gewerkschaft „„Nahrung-Genuss-Gaststätten“ in Karlsruhe und Mittelbaden. Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter fordert Elwis Capece (55) „ein Ende der Werksvertragsverhältnisse“ in der Fleischbranche. Die Umsetzung dulde keinen Aufschub mehr. Er kümmerte sich zuletzt auch um die Vorgänge in Pforzheim. Stefan Jehle sprach mit ihm.

Herr Capece, derzeit wird viel über die miserable Lage der Beschäftigten in Fleischwerken und Schlachthöfen berichtet. Ist die Situation erst mit Auftreten von Corona so?

Die Bedingungen sind nicht erst seit gestern miserabel, aber die sogenannte breite Öffentlichkeit hat nicht auf uns gehört, als wir Änderungen verlangten.

Wo gibt es die größten Probleme?

Es brennt in zwei Bereichen. Vordergründig sind es die Wohnverhältnisse, die jetzt auch in den Mittelpunkt des medialen Interesses gerückt sind. Viele Menschen leben auf einem begrenzten Raum und sind oft in Unterkünfte einquartiert, die nicht den Standards entsprechen. Zu viele Leute in kleinen vergammelten Zimmern mit schlecht funktionierenden sanitären Einrichtungen. Und das andere sind die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, die vielfach aus Ost- oder Südosteuropa kommen und hier für wenige Monate sehr hart arbeiten müssen.

Wer ist dafür verantwortlich?

Die Unternehmen der Fleischbranche haben sich das recht einfach gemacht und die Frage, wo dann die Werkvertragsnehmerinnen und Werkvertragsnehmer unterkommen, an Subunternehmer delegiert, die wiederum mit Privatleuten oder Immobilienbesitzern zusammenarbeiten. Das Thema beschäftigt uns seit langem – länger schon, als ich bei der NGG bin und das sind jetzt 15 Jahre.

Wie sieht es aus mit Tariflöhnen?

Es gibt speziell für die Fleischindustrie einen Lohntarif, der in etwa dem gesetzlichen Mindestlohn entspricht. Gesetzlich bindend ist dieser aber nicht. Dieser gilt auch für das Bezahlsystem der Subunternehmen, die dann aber Bettenmiete und anderes abziehen. Was eigentlich so rechtlich nicht zulässig ist…

Sind Veränderungen in Sichtweite?

Das Arbeitszeitgesetz wird derzeit noch bis an die Grenzen ausgenutzt – und darüber hinaus. Das Gesetz sieht acht bis zehn Stunden vor, unserer Erfahrung nach sind es mindestens zehn Stunden, die in den Fleischwerken gearbeitet wird. Es hat jetzt tatsächlich erst diese Pandemie gebraucht, um die Politik zum Einschreiten zu bewegen. Ab dem 1. Januar 2021 ist das bisherige Werkvertragssystem nicht mehr zulässig. Das ist ein großer Fortschritt. Die Umsetzung duldet jetzt keinen Aufschub mehr.