Die Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand in Karlsruhe erweitert in der Pandemie ihr Angebot für Schülerinnen und Schüler. Dazu wird der bisherige „Deutsch-Französische Tag“, den die Stiftung in der Fächerstadt bisher maßgeblich mitgestaltete, in diesem Jahr zu einer Aktionswoche vom 7. bis 10. Februar erweitert.

Anknüpfungspunkt bleibt aber auch künftig der Deutsch-Französische Tag, der in Deutschland alljährlich am 22. Januar im Kalender steht. Das erweiterte Programm geht laut Stiftung auf die „trotz oder gerade auf Grund der Pandemie“ hohe Nachfrage aus den Schulen zurück.

Es beinhaltet 43 thematische Workshops für 1.300 Schülerinnen und Schüler zu aktuellen Ausdrucksformen der Jugendkultur. Zum Einsatz kommen auch gemeinsam mit dem Goethe-Institut Nancy entwickelte interkulturelle Aktionsmodule oder Theaterimprovisationen, die von französischsprachigen Workshopleitern dem Französisch-Niveau angepasst vermittelt werden.

„Kraftakt“: Organisation für Stiftung schwierig

Ein Grund für das hohe Interesse sei auch, so heißt es weiter, dass auf Grund der Corona-Beschränkungen den Schulen Austauschaktivitäten wie Exkursionen bis 31. März untersagt seien. Für die Karlsruher Stiftung ist die Aktionswoche echter Kraftakt. Sie befindet sich trotz bereits verringertem Personalstand wegen der Pandemie in einer strukturell schwierigen Lage.

