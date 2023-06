Der Fußball ist in Deutschland auf Sinkflug. Vielleicht kann der Rugbysport das entstehende Vakuum besetzten. Zumindest wird beim Rugby nicht so viel gejammert und geschauspielert, wie Zuschauer und Spieler bestätigen.

Wer sich selbst ein Bild davon machen will, kann dies bei den diesjährigen Deutsche Hochschulmeisterschaften Rugby, den adh-Open Rugby 2023 tun. Die veranstaltet in diesem Jahr die Hochschule Karlsruhe (KIT) am Samstag, 24. Juni, auf dem Gelände des Karlsruher SV, nicht zu verwechseln mit dem KSC, in der Waldstadt in der Nähe des Fächerbades statt.

Die Veranstalter erwarten insgesamt 16 Herren- und Damenteams mit etwa 200 Aktiven aus ganz Deutschland. Die Meisterschaften werden in der schnellen und seit 2016 olympischen Variante auf dem Großfeld als 7-er Rugby durchgeführt. Jede Mannschaft besteht dabei aus 7 Feldspielern, die Spielzeit beträgt 2 mal 7 Minuten. Dieser Modus sorgt für einen sehr unterhaltsamen und kurzweiligen Wettbewerb. Die ersten Gruppenspiele beginnen um 11 Uhr auf zwei Plätzen, die Endspiele sind gegen 15 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Das Sportgelände des Karlsruher SV ist am besten per Fahrrad über die Hagsfelder Allee, per Straßenbahn Haltestelle Fächerbad oder per Auto über das Fächerbad zu erreichen.

Zwischen KIT Hochschulsport Rugby und dem Karlsruher SV besteht seit längerem eine feste Kooperation. Der Karlsruher SV ist der einzige Sportverein in der näheren Region, der Rugbysport anbietet. Weitere Verein gibt es in Heidelberg, Ludwigshafen und Kaiserslautern. Kinder und Jugendliche werden in verschiedenen Altersgruppen von ausgebildeten Trainern an die Sportart herangeführt. Darüber hinaus gibt es aktiven Damen- und Herrenmannschaften. Und natürlich suchen alle Mannschaften immer wieder engagierte Spieler, sei es für den Nachwuchs aber auch für die Seniorenmannschaften.

Info

Adh-open Rugby 2023 am Samstag, 24. Juni, 11 bis 16 Uhr auf dem Sportgelände des Karlsruher SV, Am Sportpark 7, 76131 Karlsruhe.

Kontakt zur Rugbyabteilung des KSV: katharina.frey@karlsruher-sv.de, Internet: https://karlsruher-sv.de/rugby