In Eigeninitiative hat Clemens Becker sich mit einem Zuchtbuch um die Orang Utans verdient gemacht. Sein Werk wird nun von Simone Schenka vom Allwetterzoo in Münster fortgeführt. Vorerst nicht weiter geht der Hotelbetrieb im Badischen Hof in Baden-Baden.

Lebenswerk

Vor 40 Jahren habe er „ganz frech“ die Initiative ergriffen und damit begonnen, ein Zuchtbuch für die Erhaltungszucht von Orang Utans in europäischen Zoos zu erstellen.