Die Bahnen sind raus aus der Kaiserstraße, das pralle Leben in die Fußgängerzone aber noch nicht eingezogen. Dazu passt auch das Wetter noch nicht. Und die Corona-Pandemie bremst die Aktivitäten noch immer. Doch der Frühling macht sich spürbar bemerkbar.

Schon kämpfen die Gastronomen darum, sich auch künftig im öffentlichen Raum ausbreiten zu dürfen. In den Hoch-Zeiten der Pandemie, als „drinnen“ gleichbedeutend mit hoher Infektionsgefahr gesetzt werden musste, war es besser, die Gäste nach draußen zu setzen. Bei Anträgen zur Sondernutzung von Gehwegen oder anderen Fußgängerbereichen konnte mit Großzügigkeit im Rathaus gerechnet werden. Offiziell endet diese Großzügigkeit Ende März – falls nicht verlängert wird. In der Kaiserstraße geht es andererseits mit der Außenbewirtung ohnehin erst richtig los. Jetzt, wo doch die Bahnen nicht mehr fahren und mehr Platz ist. Dieses Mehr an Platz nutzen derzeit aber vor allem Fahrrad- und Rollerfahrer – die das aber während der Einkaufszeiten jedoch gar nicht dürfen. Nun wird häufiger kontrolliert und Knöllchen werden verteilt. 100 Verstöße binnen kurzer Zeit wurden diese Woche registriert, als „Beifang“ waren auch jede Menge Autofahrer mit dabei. Die Kontrollen sollen noch zunehmen. Fußgängerzone soll den Fußgängern vorbehalten bleiben, zumal es beispielsweise mit der neu ausgebauten Kriegsstraße auch für Fahrräder inzwischen eine zusätzliche Alternative gibt. Für Autos übrigens auch bald wieder. Nur noch vier Wochen, so war dieser Tage zu lesen, dann darf der Autoverkehr durch den neuen Kriegsstraßentunnel rollen.