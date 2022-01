Die Polizei war am Montag bei zahlreichen Demonstrationen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe im Einsatz. Hunderte Menschen gingen erneut für und gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straßen. Zu größeren Zwischenfällen kam es laut offiziellen Meldungen nicht.

In der Karlsruher Innenstadt versammelten sich am Abend etwa 800 Personen. Unter dem Motto „Die Polizei ist nicht der Gegner“ demonstrierten sie gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Die Versammlung war angemeldet und mit der zuständigen Versammlungsbehörde abgestimmt, wie die Polizei mitteilt. Die Auflagen wurden bis auf wenige Ausnahmen erfüllt.

Bei einer ebenfalls angemeldeten Gegenversammlung rund um den Karlsruher Marktplatz mit dem Thema „Hand in Hand gegen Verschwörungstheorien und rechte Ideologie. Mitdenken statt Querdenken“ fanden sich bis zu 250 Personen ein, die eine Menschenkette bildeten. Die Versammlung verlief laut Polizei störungsfrei. Ein Zusammentreffen der verschiedenen Versammlungsteilnehmer konnte verhindert werden.

Personalien aufgenommen

Eine in Ettlingen ebenfalls ordnungsgemäß angemeldete Versammlung zum Thema „Gegen Verschwörungsmythen und Rechte Hetze. Mitdenken. Mitfühlen Mit Maske. Mit Impfung“ mit rund 50 Teilnehmern verlief ohne Beanstandungen. Bei einer nicht angemeldeten Versammlung gegen die Coronamaßnahmen wurden 18 Personalien aufgenommen, neun Platzverweise erteilt und zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In der Bruchsaler Innenstadt fanden sich bei einer ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung zum Thema „Wir stehen zu unserem Grundgesetz“ bis zu 490 Personen ein. Am Rande der Versammlung kam es zu zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung.

Platzverweise erteilt

Bei der Versammlung in Weingarten zum Thema „Gegen die Corona-Maßnahmen“ im Zeitraum von 17 bis 18 Uhr mit rund 85 Teilnehmern ergaben sich keinerlei Störungen, berichtet die Polizei. In Waghäusel-Wiesental beteiligten sich bis zu 100 Teilnehmer an einer nicht angemeldeten Versammlung, wobei bei 51 Personen die Personalien festgestellt und Platzverweise erteilt werden mussten.

Während die Polizei keinen größeren Störungen während der Zusammenkünfte nennt, berichten Augenzeugen von einem Aufeinandertreffen der Parteien, bei denen die Polizei sofort eingeschritten sei.