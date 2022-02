Verzweiflung, Wut und Tränen - die Emotionen bei der Solidaritätsaktion am Tage des russischen Einmarschs in die Ukraine sind groß. Menschen sorgen sich um ihre Angehörigen und Freunde - und müssen sich noch dazu russische Bedrohungen gefallen lassen.

Tatjana Freiberg ist aufgewühlt. Seit dem Vormittag steht sie mit weiteren Mitgliedern der ukrainischen Gemeinde Karlsruhe hier am Großherzog-Ludwig-Brunnen vor dem Rathaus. Es ist weniger eine Demonstration oder Mahnwache, sondern vielmehr das schiere Entsetzen, das sie hierhergetrieben hat.

Große Verzweiflung

Sie wussten nicht, dass jetzt auch noch eine offiziell angemeldete Mahnwache stattfinden würde und stehen jetzt mittendrin. Um 6 Uhr hat sie die Nachrichten erhalten, dass Putin seine Armee in Marsch gesetzt hat. Tatjanas Mutter lebt in Kiew und sie hat Angst. Nie hätte sie damit gerechnet, dass eines Tages Kiew unter Beschuss geraten könnte. „Wir sind friedliche Menschen, wir sind Europäer, warum?“, verzweifelt sie an der Realität: „Wir haben alle schon geweint, das tut so weh. Ich zittere auch jetzt nicht vor Kälte.“ Und dann sei vorhin noch ein Mann vorbeigekommen, der auf Russisch herumgebrüllt habe, „wir können alles wiederholen, Prag ist unsere Stadt, Berlin ist unsere Stadt“.

Freiberg und die anderen aus der ukrainischen Gemeinschaft sind sich sicher, dass Putin „Stück für Stück wie bei einer Salami“ weitergehen werde. Das Baltikum, Polen. Mit wem man spricht, überall sitzt der Schock tief. Die Fassungslosigkeit setzt sich fort, als anwesende Mitglieder der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) Flugblätter verteilen. Sie sind überschrieben mit „Stoppt die gefährliche Kriegstreiberei ausgehend von USA und der NATO“. Immerhin, eine Gruppe junger Studenten nimmt das Blatt als willkommenen humoristischen Beitrag in dunklen Stunden.

„Witzig, das lese ich mir daheim nochmal in Ruhe durch“, sagt einer. Wo die einen ihren Schock zu überspielen versuchen, sind andere sehr nachdenklich geworden. Wie Jörg Mauter. Er betrachtete die Rolle von NATO und Ukraine lange kritisch und ist jetzt doch ratlos und schockiert. Ich kann nur sagen, „nie wieder Krieg und runter mit den Waffen“, findet er für sich letztlich einen Kompromiss.

„Das darf nicht wahr sein“.

Unterdessen hält der 18 Jahre alte Abiturient Pawel Bechthold, der die Mahnwache angemeldet hat, eine kurze und sehr leidenschaftliche Rede. Seine Stimme überschlägt sich, denn der Mensch habe eigentlich wichtigere Probleme, als jetzt einen Krieg in Europa zu führen: „Soziale Ungleichheit, die Klimakrise, verdammt nochmal das darf doch alles nicht sein!“

Zu der Solidaritätsaktion, an der geschätzt 300 Menschen teilnahmen, hatten verschiedene Initiativen wie Fridays For Future, Seebrücke und das Friedensbündnis, aber auch Parteien wie Die Linke oder die SPD zur Solidaritätsaktion aufgerufen.