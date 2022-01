Pflegekräfte demonstrieren gegen Querdenker: Bei aller Sympathie - das greift zu kurz.

Die Pflege befindet sich nicht erst seit Corona in einer tiefen Krise. Und diese Krise wird nach Corona noch schlimmer werden. Denn bald gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente - nach Corona möglicherweise viele Pflegekräfte noch einige Jahre früher. Nachwuchs ist nur wenig in Sicht und junge Pflegende kündigen oft schon nach wenigen Jahren. Neu ist das alles nicht.

2018 stellte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fest: In den bundesdeutschen Kliniken fehlen etwa 80.000 Krankenpflegekräfte. Es müssten mindestens 22 Prozent mehr Pflegestellen in den Krankenhäusern geschaffen werden. Das System funktioniere nur noch, weil die Beschäftigten verschlissen werden, warnte Verdi - ein Jahr vor Corona. Mit Corona ist deutlich geworden, dass die Warnung sehr berechtigt war.

Wir müssen Arbeitsbedingungen und Gehälter in der Pflege grundlegend und massiv verbessern - das sollten mittlerweile alle wissen. Das Programm der neuen Regierung sieht aber bisher vor allem die Anwerbung ausländischer Pflegekräfte vor. Dass eine solche gesundheitspolitische Bankrotterklärung in Zeiten einer Pandemie hingenommen wird: Daran sind nicht irgendwelche Querdenker schuld.