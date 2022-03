Jahrelang konnte die Hochschule für angewandte Wissenschaften Karlsruhe (HKA) – die frühere Fachhochschule – neue Rekorde vermelden. Doch nun schlägt der Rektor Alarm: Es sind noch viele Studienplätze frei.

Der Abwärts-Trend deutete sich schon seit einiger Zeit an. So sank die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen in den letzten Semestern gegenüber den Vorjahren zwar kontinuierlich, gegenüber anderen Fachhochschulen in Baden-Württemberg konnte man aber bis jetzt die meisten Fächer voll besetzen. In diesem Jahr sank die Zahl der Bewerber jedoch noch einmal um 14,9 Prozent auf 1300 in den Bachelor- und 681 in den Masterstudiengängen. Zwar gibt es immer noch theoretisch 2,8 Bewerber pro Studienplatz und die Masterstudienplätze sind auch belegt, allerdings beträgt die Auslastung bei 469 Studienplätzen nur rund 75 Prozent.

Dramatische Entwicklung zeichnet sich ab

Gerade in den sogenannten MINT-Studienfächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sind außer in der Informatik noch Plätze frei. Dies sei eine dramatische Entwicklung, so der Rektor der HKA, Frank Artinger bei der Vorstellung der neuen Zahlen für das Sommersemester „Gehen dem Land der Erfinder - gemeint ist Baden-Württemberg. langsam die Ingenieure aus?“, fragt denn auch Artinger. Gerade Zeiten wie diese mit der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg zeigen doch eigentlich, dass es sehr wichtig sei, Entwicklung und Produktion auch im eigenen Land zu haben.

Erstaunlicherweise gebe es bei den Bewerber- und Studierendenzahlen in den MINT-Fächer ein Nord-Süd-Gefälle: An den Fachhochschulen im Norden stagnieren die Zahlen oder steigen sogar leicht. Warum das so ist, versuchen die Baden-Württembergischen Hochschulen zu ergründen. Auch nach anderen Gründen werde gesucht, so Artinger. Möglicherweise suchen die jungen Menschen mehr nach der Sinnhaftigkeit und brauchen nach Corona eine Pause. Zudem habe es zwei Jahre lange keine Präsenzveranstaltungen, also auch keine Werbung der Hochschulen gegeben.

Die Situation wird sich auch auf die finanzielle Ausstattung der HKA auswirken, denn weniger Studenten bedeuten weniger Geld. Bis 2025 sei die Finanzierung in der jetzigen Form gesichert, dann werde neu mit dem Land verhandelt, so Artinger. Was die Karlsruher Hochschule aber auf keinen Fall wolle, ist nur wegen der Studierendenzahlen die MINT- Fächer zugunsten von „beliebteren“ Studiengängen abzubauen. Das Beispiels England, wo in der Vergangenheit Ingenieurfächer drastisch abgebaut wurden, habe gezeigt, dass diese Fächer dann für immer weg sind. Die Wiedereinrichtung sei nämlich sehr teuer, so Artinger.

Vollständiges Präsenzsemester geplant

Auch wolle man natürlich nicht „den Kopf in den Sand stecken“ und keine Opferrolle sondern eine Gestalterrolle einnehmen. Und es gebe auch gute Nachrichten. So ist endlich wieder ein vollständiges Präsenzsemester geplant. Dabei gelten in der Hochschule weiterhin die 3G-Regeln. Der Campus als Treffpunkt für den Austausch sei besonders wichtig für die Studierenden, wie Umfragen gezeigt haben. Die Studierenden hätten im vergangenen Semester, welches bis Weihnachten in Präsenz durchgeführt werden konnte, bei einer Evaluation der HKA Karlsruhe das beste Ergebnis überhaupt ausgestellt. Und auch in nationalen und Internationalen Rankings liegen die Karlsruher immer weit vorne.