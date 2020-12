Die Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) hat im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung (WKP) der Krananlage in der Lagerhalle 2 des Zwischenlagers Philippsburg eine Störung des Lastmesssystems festgestellt. Der Kran dient der Handhabung der Transport- und Lagerbehälter für abgebrannte Brennelemente. Vier Lastmessbolzen sorgen in der Sicherheitssteuerung für die Bestimmung der angehängten Last und der Überwachung auf Überlast. Wenn die Werte an den unterschiedlichen Lastmessbolzen zu weit voneinander abweichen, wird dies von der Sicherheitssteuerung als Fehler erkannt. Solch ein Fehler ist bei der aktuellen Überprüfung aufgefallen. „Bei den routinemäßigen Prüfungen wird die Technik des Zwischenlagers auf ordnungsgemäße Funktion geprüft. Ziel ist, die Technik außerhalb der realen betrieblichen Nutzung zu prüfen, um Abweichungen und etwaige Defekte vorab festzustellen, damit sie nicht vor oder während einer realen Nutzung auftreten“, erklärt ein Sprecher der BGZ. „Träte ein solcher Fehler vor einer realen Nutzung des Krans auf, dann ginge der Kran sicherheitsgerichtet und vorsorglich außer Betrieb“. Der betroffene Lastmessbolzen wird ausgetauscht. Bis die Reparatur erfolgt ist, bleibt der Kran außer Betrieb. Das Umweltministerium Baden-Württemberg als Aufsichtsbehörde wurde informiert. Es handelt sich um ein Ereignis der Stufe 0 auf der achtstufigen INES-Meldeskala (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung).