Aktuelle Kostenschätzungen gehen von 508 Millionen Euro für die Sanierung des Badischen Staatstheaters aus. Und es könnte noch mehr werden. Einsparungen sind höchstens im künstlerischen Bereich möglich.

Am Ende steht bei der geplanten Sanierung des Badischen Staatstheaters die Qualitätsfrage. Angesichts steigender Kostenschätzungen, die inzwischen von über 500 Millionen Euro ausgehen, und der damit verbundenen, zunehmenden Zurückhaltung im Gemeinderat, stellt sich für Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup die Grundsatzfrage: Will sich Karlsruhe ein Staatstheater mit dem bisherigen Qualitätsanspruch weiterhin leisten oder muss es im künstlerischen Bereich gravierende Einschnitte geben?

Sollte sich der Gemeinderat für Einsparungen entscheiden, dann würde das nach Einschätzung des Stadtoberhaupts zu Qualitätseinbußen im Bereich Musiktheater führen, denn nur dort könnten nennenswerte Effekte erzielt werden. Einem Neubau an einem anderen Standort erteilt Mentrup erneut eine Absage. Es gebe keinen geeigneten Platz und ein Neubau dürfte allein schon wegen steigender Baukosten kaum billiger werden. Vor allem müsste man dann ohne Not den „idealen Platz“ in der Stadtmitte räumen. Denn das „neue“ Badische Staatstheater soll nach seine Vollendung im Jahr 2034 eine ganz neue Rolle im Karlsruher Stadtzentrum übernehmen. Das Areal am Ettlinger Tor werde nach Fertigstellung der Kombilösung einen eigenen Charme entwickeln und da soll das „zur Stadt hin geöffnete“ Staatstheater eine wichtige Rolle als soziokultureller Treffpunkt für die Bevölkerung spielen. Die Umgestaltung des Theatervorplatzes, die zusätzlich rund 20 Millionen Euro kosten dürfte, soll diesen Effekt noch verstärken.

Kosten steigen in vier Jahren um rund 183 Millionen Euro

Dass die Sanierung samt Neubauvorhaben am Badischen Staatstheater deutlich mehr kosten werden, als zu Beginn der Überlegungen veranschlagt, ist in den zuständigen Gremien bereits seit Sommer vergangenen Jahres bekannt. Demnach gehen das Land und die Stadt inzwischen von 508 Millionen Euro für die Sanierung und Neubauten am Staatstheater aus. Vor vier Jahren war noch von bis zu 325 Millionen Euro die Rede gewesen, die sich Land und Stadt hälftig teilen wollen. Der kräftige Nachschlag sei unter anderem auf eine Verschiebung und eine Verlängerung der Bauzeit zurückzuführen. Außerdem werde bei den Baunebenkosten (32 Prozent) und dem Risikoaufschlag (25 Prozent) inzwischen mit höheren und damit realistischen Zahlen gerechnet. 51 Millionen Mehrkosten gehen demnach allein auf die geänderte Planung, doppelten Planungskosten in Teilbereichen (nach dem Wechsel eines Ingenieurbüros) sowie auf die höheren Baunebenkosten zurück. Die Bauzeitverschiebung wird mit rund 35 Millionen veranschlagt. Die inzwischen genannte Summe sei also „belastbarer“, als die Schätzung von vor vier Jahren.

Mit den im Januar 2013 vom Gemeinderat beschlossenen 125 Millionen Euro seien die aktuellen Zahlen ohnehin nicht vergleichbar. Die damalige Summe sei eine rein politisch motivierte Zahl gewesen, die schon im folgenden Architektenwettbewerb nicht zu halten war. Wobei auch im Wettbewerb nur von reinen Baukosten die Rede war. Zusatzkosten für Brandschutz, Bühnen- und Haustechnik sowie bessere Arbeitsbedingungen in den Werkstätten, verbunden mit zahlreichen Umbauten und Umplanungen, waren da noch nicht mit einberechnet.

Statt des Baubeginns im Jahr 2020 soll der Neubau des Hauptgebäudes nun im kommenden Jahr begonnen werden. Mit dem Umbau der Tiefgarage, die neue Zu- und Ausfahrtrampen bekommt, wurde bereits begonnen und auch am neuen Interims-Foyer wird schon gebaut. Laut Mentrup wurden bereits 37 Millionen Euro für solche Vorabmaßnahmen ausgegeben, die zumindest teilweise verloren wären, falls sich der Gemeinderat für eine Neuplanung entscheiden sollte.

Virtuelles Bürgerforum in der nächsten Woche

Alarmiert ist Mentrup vor allem, da neben der CDU inzwischen auch die Grünen, als stärkste Fraktion im Gemeinderat, das Bauvorhaben nochmals „überdenken“ wollen, so Fraktionssprecherin Zoe Mayer. Immerhin, einen Neubau schließen die Grünen schon aus energetischen Gründen aus und auch das passende Grundstück fehle. Für Mentrup hingegen gibt es, wenn man die Strahlkraft des Theaters erhalten will, an der jetzigen Planung ohnehin keinen Zweifel. Alles sei längst auf mögliche Einsparungen hin abgeklopft, entsprechende Diskussionen habe man schon 2017 im Gemeinderat geführt. Auch sei damals bereits die finanzielle Situation der Stadt vorhersehbar gewesen und der Klimaschutz spielte ebenfalls eine wichtige Rolle. Wirklich neue Aspekte gebe es also nicht.

Immerhin führt die aktuelle Diskussion dazu, dass der Gemeinderat erst in seine Juni-Sitzung über den Fortgang der Arbeiten entscheiden soll. Kommt es dabei zu einer Verschiebung des Baubeginns, wäre das ganz klar mit weiteren Kostensteigerungen verbunden. In einem für Freitag kommender Woche angesetzten, virtuellen Bürgerforum soll das Projekt zuvor der Öffentlichkeit vorgestellt werden.