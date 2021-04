Platz für Künstler

In Karlsruhe fehlt es an vielem, vor allem an Platz. Platz für neue Wohnungen, Platz für Industrieansiedlungen und zunehmend auch Platz für Bands, Ateliers und andere Kulturprojekte. Verschärft hat sich die Lage, da speziell in der Karlsruher Nordstadt – aber nicht nur dort - neue Wohngebäude entstehen sollen und deshalb Altbestand wegfallen wird.

Altbestand, den mehrere Bands als Proberaum und Künstler als Ateliers nutzen. Aufsummiert sollen es in den kommenden Monaten beispielsweise 65 Proberäume sein, die derzeit noch von mehreren hundert Musikern genutzt werden. Eine Stadt wie Karlsruhe, die sich immer wieder für ihre lebendige Kulturszene lobt, kann da natürlich nicht tatenlos zuschauen. Trotz finanzieller Ebbe in der Stadtkasse beschloss der Gemeinderat deshalb einstimmig, Geld für die Anmietung eines Ersatzprojekt bereitzustellen. Dort könnten immerhin 15 Proberäume für knapp drei Dutzend Bands sowie zwölf Ateliers für eine ähnlich große Zahl von Künstlern entstehen. Neben Umbaukosten in Höhe von 120.000 Euro – die auch über Crowdfunding zusammenkommen sollen – wird die Stadt wohl knapp 100.000 Euro jährlich als Mietzuschuss beisteuern müssen. Weitere 50.000 Euro, so die Hoffnung, wird das Land beisteuern. Gehofft wird natürlich auch, dass das Regierungspräsidium nicht die Bremse reinhaut. Denn angesichts der steigenden Schulden der Stadt wird bei künftigen Haushaltsberatungen vom Regierungspräsidium wohl sehr aufmerksam hingeschaut.

AfD und Klimaschutz

Der Gemeinderat ist durch die Wahlen der vergangenen Jahre immer bunter geworden. Wie mehrfach gemeldet sitzen inzwischen Vertreter von insgesamt zehn Parteien und Wählervereinigungen in der 48 Sitze umfassenden Bürgervertretung, Zersplitterung könnte man das nennen. Doch meistens sind sich die Ratsmitglieder sehr einig. So auch in dieser Woche, als ein Großteil der Entscheidungen ohne Widerspruch blieb. Lediglich die AfD fühlt sich wenigstens ab und zu bemüßigt, ihre andere Sicht der Dinge mit Nein-Stimmen zum Ausdruck zu bringen.

Das Förderprogramm „KlimaBonus Karlsruhe“ wollte die Fraktion am rechten Rand des Karlsruher Ratssaals beispielsweise nicht mittragen. Klima und AfD, da war doch was. Die Argumentation, die Fraktionssprecher Paul Schmidt zum Besten gab, war mindestens bemerkenswert. Schmidt sieht, neben vielem anderen, auch eine Dämmung von Häusern kritisch, denn bei der Produktion von Dämmstoffen werde zunächst CO2 freigesetzt, was sich frühestens nach fünf, sechs Jahren amortisiere. Schon knifflig. Einerseits behauptet AfD gerne, die CO2-Einsparungen in Deutschland und vor allem in Karlsruhe würden das Weltklima nicht retten, andererseits wird etwas abgelehnt, weil zunächst CO2 freigesetzt wird, das den „sogenannten“ Klimawandel beschleunige. Mutig.