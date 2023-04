Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie bleiben an Müll- und Altglascontainern stehen, stecken den Arm hinein und wühlen – Pfandsammler verwandeln achtlos weggeworfene Dosen und Flaschen in bares Geld. Auf viele Bereiche hat die Pandemie erhebliche Auswirkungen. Nicht so bei den Flaschensammlern.

„Corona ändert nichts“, sagt Günther Frey. Das „Geschäft“ mit den Pfandbehältern habe sich schon vorher merklich verändert, sagt der Rentner. Der frühere