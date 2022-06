Sehnsucht nach Open-Air: Die Nachfrage nach Tickets für das Fest ist riesig. Doch es gibt auch Konzerte, für man keinen Eintritt zahlen muss.

Das Fest, welches im Juli nach zweijähriger Coronapause wieder die Besucher in Scharen in die Günther-Klotz-Anlage lockt, ist gefragt: 120.000 der insgesamt 140.000 Tickets sind weg. Komplett ausverkauft ist schon seit längerer Zeit der Samstag, an dem unter anderem Tom Gregory und Jan Delay & Disko No.1 auf der Hauptbühne erwartet werden. Für Donnerstag (Alice Merton, noch unbekannter Topact), Freitag (Flogging Molly, Bilderbuch) sowie den Sonntag (Mia, Passenger) sind jeweils noch rund 7.000 Tickets zum Preis von 15 Euro plus Gebühren beim Tickethändler eventim erhältlich.

Im Rahmen der „Aufbau-Pressekonferenz“ wies Festival-Chef Martin Wacker von der Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) aber darauf hin, dass 70 Prozent des Festivalgeländes mit Feldbühne, Kulturbühne und DJ-Bühne, sowie Mobi-Rummelplatz und Sportpark auch ohne Ticket besucht werden können. Gleiches gilt für das Vor-Fest vom 14. bis 20. Juli und die Indian Summer Days, die parallel zum Fest vom 22. bis 24. Juli auf dem Festival-Gelände stattfinden.

Drei Millionen Euro Gesamtetat

„Wir hatten zwar zwei Jahre Pause, doch eigentlich waren wir nie weg“, verwies Wacker auf zahlreiche Aktionen in den beiden zurückliegenden, Fest-freien Jahren, mit denen einerseits lokale Bands unterstützt wurden, andererseits den Karlsruhern manches Überraschungskonzert geboten wurde. Die Pandemie habe die komplette Branche vor riesige Herausforderungen gestellt, der Neustart sei alles andere als leicht.

Vielfach hätten kleinere Festivals und Veranstaltungen wieder abgesagt werden müssen, weil schlichtweg nicht genügend Personal zur Verfügung stand. Nicht so in Karlsruhe. Dem Fest gelang es nicht nur, alle Sponsoren und Werbepartner an Bord zu halten, es seinen vielmehr noch neue Partner hinzugekommen. Man sei zuversichtlich, den Gesamtetat von drei Millionen Euro – davon lediglich zehn Prozent für das Programm auf der Hauptbühne – am Ende auch stemmen zu können.

Feldbühne und Kulturbühne sind wie immer in erster Linie regionalen Künstlern und Gruppen vorbehalten, ergänzt durch Formationen aus der europäischen Festival-Kooperation. So wird samstags die Landauer Formation „Atomic Schmidt“ auf der Feldbühne zu hören sein, die Gewinner des New.Bands-Festivals 2020. Für internationale Klangtupfer auf der Feldbühne sorgen donnerstags die „Petrol Girls“ aus London und Graz, freitags Etceteral aus Ljubljana (Slowenien), und samstags die Schweizerin Emilie Zoé, Gewinnerin des Swiss Music Awards 2019.

Der Mainzer Musik-Kabarettist Lars Reichow gehört zu den bekanntesten Namen auf der Kulturbühne, wo auch Annette Postel, das Klassik-Duo „Ass Dur“ sowie „der lebende Papier-Cartoon“ Ennio Marchetto ihren Auftritt haben werden. Auch das Programm des Vor-Fests verspricht mit den Auftritten der Dorfcombo und Laurie Jones bekannte Namen aus früheren Tagen und damit bewährte Unterhaltung.

Sieben Kilometer Bauzaun sind nötig

Bis es los geht, haben die Mitstreiter der KME und des Stadtjugendausschusses noch jede Menge Arbeit. Unter anderem müssen sieben Kilometer Bauzaun aufgebaut, 22 Kilometer Stromkabel und sechs Kilometer Wasserleitungen verlegt werden. Auch Corona hat man weiterhin im Blick, mit einem speziellen Hygienekonzept sollen Infektionen zumindest unter den Künstlern und den Mitarbeitenden vermieden werden.

Info

Programm und tickets für das Fest im Netz unter https://www.dasfest.de