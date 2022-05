Ein flotter Turnschuh aus Spanien, dessen Obermaterial jeweils zur Hälfte aus Maisresten und aus recyceltem PET besteht. Eine stylische Kaffeetasse, deren „Kunststoff“ aus aufbereitetem Kaffeesatzgranulat hergestellt ist. Solche Produkte stehen im ersten „FaireWare-Kaufhaus“ der Fächerstadt in den Regalen.

Für den Schuh musste kein Tier seine Haut und sein Leben lassen. Für die Tasse war kein Plastik oder Erdölverbrauch notwendig. Also kein Raubbau an der Natur. Im Gegenteil: Für beide Produkte wurden Abfälle verwertet. Man hat Müll reduziert. Im „FaireWare-Kaufhaus“ von Gabriela Merz gibt es nur solche Sachen. Im Februar dieses Jahres hat sie ihr 170 Quadratmeter großes, auf drei Etagen verteiltes Geschäft in der Karlsruher Innenstadt eröffnet.

Die Adresse Herrenstraße ist gut. Hier kommt viel Laufkundschaft vorbei. Aber vor allem kommen ins „FaireWare-Kaufhaus“ junge wie ältere Leute, die gezielt etwas suchen und nachhaltig konsumieren wollen. „Bei uns soll man nicht überlegen müssen, ob das, was man kaufen will, auch fair hergestellt ist“, sagt Gabriela Merx: „Alles, was es hier gibt, ist fair.“ Von der Socke bis zur Bratpfanne, insbesondere Kleidung und Textilien, Bettwäsche, Haushaltswaren. Das Angebot ist breit. Ein bisschen erinnert das Geschäft deshalb an einen Dorfladen. Drei Mitarbeiterinnen beschäftigt Gabriela Merx. Derzeit sucht sie auch eine oder einen Azubi. Wer Einzelhandelskauffrau oder -mann werden will, lernt hier – trotz der Überschaubarkeit des Geschäfts – sämtliche Bereiche eines Kaufhauses kennen. Und das in einem Bereich, der sich den echten Herausforderungen der Zukunft stellt: Wie gelingt Nachhaltigkeit beim Verbrauch von Alltagsprodukten?

Gabriela Merx ist von Hause aus Schmuckdesignerin und sie hatte seit je ein Faible für Taschen. Im Jahr 2003 öffnete sie deshalb einen Laden, in dem es alle möglichen Damen- und Herrentaschen, Rucksäcke und Co gab. In den Folgejahren begegneten ihr dann auf den Handelsmessen immer mehr faire Produkte. Bio-Textilien zum Beispiel können GOTS-zertifiziert sein. Mit diesem Global Organic Textile Standard wird garantiert, dass etwa die verwendete Baumwolle einer Jeans aus ökologischer Landwirtschaft stammt. Das heißt, streng genommen müssen die Bio-Anteile bei mindestens 70 Prozent liegen. Entlang der ganzen Produktionskette dürfen keine umweltbelastenden Arbeitsschritte angewandt werden, auch darf unter Sozialkriterien niemand, der an der Produktion beteiligt ist, ausgebeutet werden. Es gelten die arbeitsrechtlichen Standards der IAO, der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen. Es gibt auch andere Zertifizierungen und Gütesiegel, deren definierte Standards gar nicht immer so schnell zu verstehen sind, wobei das wiederum dem Konsumenten im Einzelnen gar nicht so wichtig ist. Er will halt, wie es sich umgangssprachlich so schön eingebürgert hat, „faire“ Ware haben. Gabriela Merx fand die Idee fairer Produkte von Anfang an gut, weshalb sie ihren Taschenladen dann auch umbenannte und im Sortiment erweiterte. Für Lebensmittel ist es heute völlig selbstverständlich, dass es Bio-Märkte gibt, wo man ausschließlich Bio-Lebensmittel bekommt. Auch für die Bekleidung gibt es solche auf „fair“ und „bio“ spezialisierten Geschäfte. Doch für die große Warenpalette der allgemeinen Produkte gab es bislang keinen entsprechenden Laden.

Diese Lücke wollte Gabriela Merx nun schließen und tatsächlich ist die Nachfrage ganz gut. Beim Blick in die Regale stößt man auf spannende Sachen. Die gusseiserne Bratpfanne zum Beispiel. Mit Öl eingerieben und zum Einbrennen bei 250 Grad in den Ofen geschoben, leistet sie in der Küche viele Jahre hervorragende Dienste. Und sie ist eben nicht mit Teflon beschichtet. Das ist umweltfreundlich. Denn bei der Herstellung von Teflon werden giftige Schadstoffe eingesetzt, die die Umwelt belasten. Insofern regt das Shoppen im „FaireWare Kaufhaus“ auch zum Nachdenken an. Und das ist schließlich nicht das Schlechteste.