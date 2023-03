Das Centre Culturel Franco-Allemand in Karlsruhe wartet erstmals zur „Internationalen Woche der Frankophonie“ mit echten Hochkarätern auf.

Dabei will die Stiftung ihr schon seit Jahren betontes Anliegen unterstreichen, die wechselvolle und vielfältige Geschichte und Identität frankophoner Länder in Afrika, Amerika oder etwa dem pazifischen Raum zu beleuchten. Am Mittwoch, 22. März, 18 Uhr, wird in der neuen Räumen des Centre an der Karlstraße Projekt „Collections Francophones“ der kanadisch-französischen Künstlerin Heidi Woods vorgestellt.

Diese ist für das Projekt in Museen der Schweiz, Belgiens und Frankreichs, aber auch nach Kanada und Marokko gereist. Sie stellt auf großformatigen Plakaten mittels graphisch hinterlegter Zeichnungen Kulturgüter in Museumsvitrinen in einen global-gesellschaftlichen Kontakt. Dies mündet in die Frage, wem das eigentlich gehört und was unsere Museen über uns aussagen. Die fünfteilige Plakatserie ist über den gesamten Karlsruher Stadtraum verteilt zu sehen. Nach der Eröffnung werden die Exponate bei einer Fahrradtour besichtigt.

Am Freitag, 24. März, stellt dann im Centre Culturel der in Madagaskar geborene und aufgewachsene Autor Jean-Luc Raharimanana seinen 2018 erschienenen Roman „Revenir“ vor. Er beleuchtet darin die koloniale und die postkoloniale, tumultuöse Geschichte des Inselstaats von den Aufständen der 1950er Jahre über die Unabhängigkeit (1960) bis zu den Studentenrevolten der 1970er Jahre. Der preisgekrönte Erzähler lebt im französischen Exil. Die zweisprachige Lesung gestaltet der Autor zusammen mit dem deutschen Schauspieler Axel Brauch. Weitere Information unter Telefon 0721 16380 oder im Netz unter www.ccfa-ka.de.